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8 ноября, источник: Vesti.kz

Михайлис разобрал третью подряд победу «Барыса» и недочеты в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча с «Северсталью» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Его слова приводит официальный сайт казахстанского клуба.

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«Всех с победой, команду, болельщиков. Понравился первый период. Здорово играли в атаке, забили два гола, могли еще больше. Второй период нас снова подводит дисциплина, удаления, отдали инициативу сопернику. Когда уже соперник начал удаляться, игра выровнялась, довели матч до победы», — сказал Михайлис.

Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».

Северсталь
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Барыс
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