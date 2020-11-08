Михайлис разобрал третью подряд победу «Барыса» и недочеты в матче с «Северсталью»

«Всех с победой, команду, болельщиков. Понравился первый период. Здорово играли в атаке, забили два гола, могли еще больше. Второй период нас снова подводит дисциплина, удаления, отдали инициативу сопернику. Когда уже соперник начал удаляться, игра выровнялась, довели матч до победы», — сказал Михайлис.
Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.
Следующий матч команда Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».