Капитан «Барыса» Диц вышел в лидеры среди снайперов-защитников КХЛ

Капитан «Барыса» Даррен Диц, оформивший дубль в гостевом матче с «Северсталью», вышел на первое место в КХЛ среди снайперов-защитников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Барыс

На счету Дица уже десять заброшенных шайб. За ним расположились Микко Лехтонен («Йокерит») — восемь шайб, Крис Уайдмэн («Торпедо НН»), Оливер Каски («Авангард») и Даниил Мироманов («Сочи») — у них по пять шайб.

Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.