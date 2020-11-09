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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Барыса» Диц вышел в лидеры среди снайперов-защитников КХЛ

Он помог клубу выиграть в Череповце.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Барыса» Даррен Диц, оформивший дубль в гостевом матче с «Северсталью», вышел на первое место в КХЛ среди снайперов-защитников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Барыс

На счету Дица уже десять заброшенных шайб. За ним расположились Микко Лехтонен («Йокерит») — восемь шайб, Крис Уайдмэн («Торпедо НН»), Оливер Каски («Авангард») и Даниил Мироманов («Сочи») — у них по пять шайб.

Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону плей-офф КХЛ.

Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».

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