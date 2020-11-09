Капитан «Барыса» Диц вышел в лидеры среди снайперов-защитников КХЛ
Он помог клубу выиграть в Череповце.
Он помог клубу выиграть в Череповце.
Капитан «Барыса» Даррен Диц, оформивший дубль в гостевом матче с «Северсталью», вышел на первое место в КХЛ среди
На счету Дица уже десять заброшенных шайб. За ним расположились Микко Лехтонен («Йокерит») — восемь шайб, Крис Уайдмэн («Торпедо НН»), Оливер Каски («Авангард») и Даниил Мироманов («Сочи») — у них по пять шайб.
Для «Барыса» эта победа стала третьей кряду, столичный клуб набрал 22 очка и вернулся в зону
Следующий матч команда Юрия Михайлиса проведет также на выезде — 10 ноября сыграет против ярославского «Локомотива».