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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил об уходе казахстанского нападающего

Он играл за сборную Казахстана до 18 лет.
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Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте сообщил о расторжении по соглашению сторон контракта с нападающим Степаном Рифелем.

Команда
Барыс

Отмечается, что спортсмен выступал за молодежные команды из системы «Барыса» с 2016 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Снежных Барсов» 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла. В текущем сезоне Рифель провел три матча в чемпионате Казахстана и набранными баллами не отметился.

Добавим, что Рифель привлекался к играм за сборную Казахстана до 18 лет.

В межсезонье «Снежные Барсы» покинули МХЛ.

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