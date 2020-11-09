«Барыс» объявил об уходе казахстанского нападающего

Отмечается, что спортсмен выступал за молодежные команды из системы «Барыса» с 2016 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Снежных Барсов» 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла. В текущем сезоне Рифель провел три матча в чемпионате Казахстана и набранными баллами не отметился.