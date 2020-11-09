Голевой пас на Дица и силовые приемы. Как новички из Канады дебютировали за «Барыс» в КХЛ

Канадский защитник Диллон Хетерингтон отметился голевой передачей и силовыми приемами в дебютном матче за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а форвард Фил Варон отыграл только пять смен в третьем периоде. О первом матче для новых лидеров столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса продлили победную серию до трех встреч, обыграв на выезде череповецкую «Северсталь». Как мы и предполагали, дебютанты были определены на ключевые позиции. 25-летний Хетерингтон вышел в паре с Дарреном Дицем и отметился не только результативной передачей, но и четырьмя силовыми приемами (больше всех в матче).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7cd656ed1be11df56c5022c81a551cc4_hd/q727285/225539079d3febf5e96267282c58b4bd/4760589570?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний Варон также заявил о себе голевым пасом. Тренерский штаб аккуратно внедряет форварда в разные вариации, и пока мы его не замечаем в большинстве. Практически не играл канадец в третьем периоде дебютного матча, хоть и успел провести пять смен за две с половиной минуты. За 16 минут в матче Варон выиграл 63 процента вбрасываний (12 из 19) и совершил четыре броска (два — мимо ворот).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b4f4b147796e98ce0d0dffe1d8c7d54a_hd/q727293/00bfbb98149a3e7c9f5f1e944a0bb090/4760589590?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И «Барыс» выиграл. Точечная селекция по усилению команды за счет канадского легиона в казахстанском клубе снова сработала. И если Хетерингтон уже показал свой стиль игры, то Варон лишь раскрывается. Но даже в такой ситуации игра «Барыса» уже расцвела новыми красками. Клуб вернулся в зону плей-офф, а переживаний за результат стало чуть меньше.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ac52ae913c97377e023b6199c939de8c_hd/q727369/5b55e2170e632c62dc7fb7e8e9279214/4760589611?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отличился дублем Диц. Капитан не забивал шесть игр подряд, а тут сразу третий дубль в сезоне. Возможно, его тоже взбодрили обновлениями в составе. Теперь у «Барыса» полноценная пятерка иностранцев, которая должна рисовать победные комбинации. На старте сезона первая тройка в атаке смотрелась неубедительно, но теперь ситуация должна измениться в лучшую сторону. Дебютанты уже внесли вклад в первую победу.