Обойдем «Авангард» с «Салаватом Юлаевым», или как изменилась ситуация «Барыса» после трех побед в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл три матча подряд и вернулся в топ-8 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, как подопечные Юрия Михайлиса выбрались из подвала таблицы и о перспективах в группе сильнейших — в материале корреспондента Vesti.kz.

С 22-мя очками столичный клуб делит седьмое-восьмое места в конференции, но по большему количеству побед в овертаймах имеет преимущество над конкурентом — «Сибирью» из Новосибирска. «Барыс» сохраняет задел в несыгранных матчах (от трех до шести игр с разными командами) и может закрепиться в зоне плей-офф. Ранее мы рассматривали календари ближайших игр команд, и они примерно равноценны.

Команда Барыс

Стратегически важной для столичной команды стала победа над «Северсталью». Во-первых, казахстанский клуб добыл два очка и набрал 22 балла. Во-вторых, матч был выигран в основное время, став лишь пятым подобным успехом в сезоне. В-третьих, «Барыс» выиграл второй матч подряд с разницей в две и более шайб (еще одна редкость в сезоне). В-четвертых, подопечные Михайлиса забили 12-й гол в большинстве (17,4 процента за турнир).

Возможно, «Барыс» не сможет продолжить победную серию в Ярославле, где сыграет против «Локомотива», который возглавляет бывший наставник Андрей Скабелка. Специалист из Беларуси выстроил в российской команде лучшую оборону в Лиге, но у «Барыса» есть шанс хотя бы на ничью, ведь «Локомотив», как и казахстанский клуб, не раз выявлял победителя за пределами основного врмени. Возможно, что к одному очку за не проигрыш за 60 минут удастся добавить и второе — за итоговую победу.

Обязан цепляться за очки «Барыс» в матчах с «Нефтехимиком» и минским «Динамо». Сомневаемся, что эти соперники выше классом, поэтому казахстанская команда должна побеждать и сохранить свои позиции. В оставшихся играх до конца месяца шансы на победу у сторон примерно равны. Если подопечные Михайлиса выдержат напряженный график и выжмут из него несколько успешных игр, то могут даже задуматься над вхождением в топ-6 конференции.

«Ак Барс» (34 очка) с «Автомобилистом» (33) немного оторвались от всех, а квартет других команд будет в зоне досягаемости при стабильном наборе баллов. Это «Салават Юлаев» (31), «Трактор» (30), Авангард (30) и «Металлург» (29). Над всеми конкурентами есть преимущество в матчах (от трех до шести). Возможно поможет и то, что «Барыс» с тремя из шести оппонентов сыграет до конца ноября.

Ничего не потеряно для столичного клуба и в борьбе за победу в дивизионе Чернышева. Лидирует тут уфимская команда с 31 очком, но «Салават Юлаев» сыграл уже 25 игр. На три встречи меньше провел «Авангард», у которого 30 баллов. 22 очка и 19 игр у «Барыса», и он вполне способен ликвидировать отставание до минимума. Еще ниже идут «Сибирь» (21 очко в 24 играх) и «Амур» (20 очков в 25 встречах), но им сложнее будет вмешаться в борьбу за первые места.