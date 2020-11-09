Московское «Динамо» подписало пробный контракт с Кириллом Ляминым
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» подписало пробный контракт с хоккеистом Кириллом Ляминым, сообщает официальный Twitter КХЛ.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» подписало пробный контракт с хоккеистом Кириллом Ляминым, сообщает официальный Twitter КХЛ.
Лямин, выступавший за «Динамо» в прошлом сезоне, начал нынешний чемпионат в составе московского «Спартака», также на пробном контракте, но в итоге 34-летний защитник провел за «красно-белых» в нынешнем сезоне только два матча, и руководство «Спартака», за который Лямин также выступал в 2008—2010 году, решило не давать ему постоянный контракт.
Кроме «Динамо» и «Спартака», Лямин успел поиграть в КХЛ также за череповецкую «Северсталь», омский «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего в активе защитника 673 матча в лиге, в которых он набрал 132 очка (31 шайба + 101 передача).