Московское «Динамо» подписало пробный контракт с Кириллом Ляминым

Лямин, выступавший за «Динамо» в прошлом сезоне, начал нынешний чемпионат в составе московского «Спартака», также на пробном контракте, но в итоге 34-летний защитник провел за «красно-белых» в нынешнем сезоне только два матча, и руководство «Спартака», за который Лямин также выступал в 2008—2010 году, решило не давать ему постоянный контракт.