Матч КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» перенесен на 19 ноября
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом» перенесен с 14 на 19 ноября, сообщается на сайте лиги.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом» перенесен с 14 на 19 ноября, сообщается на сайте лиги.
Как отмечается в сообщении, игра перенесена по обоюдному согласию команд в соответствии со спортивным регламентом КХЛ.
В конце октября сообщалось о ряде случаев заражения коронавирусом в составе «Йокерита»,