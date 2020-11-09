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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» перенесен на 19 ноября

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом» перенесен с 14 на 19 ноября, сообщается на сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, игра перенесена по обоюдному согласию команд в соответствии со спортивным регламентом КХЛ.

В конце октября сообщалось о ряде случаев заражения коронавирусом в составе «Йокерита», из-за чего команда из Хельсинки была помещена на карантин и не смогла сыграть в запланированных матчах против екатеринбургского «Автомобилиста», «Сочи» и подольского «Витязя», которые были перенесены на более поздние даты. В субботу финский клуб сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом. Вспышка коронавируса в «Локомотиве» произошла в сентябре.

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