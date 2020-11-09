Матч КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом» перенесен на 19 ноября

В конце октября сообщалось о ряде случаев заражения коронавирусом в составе «Йокерита», из-за чего команда из Хельсинки была помещена на карантин и не смогла сыграть в запланированных матчах против екатеринбургского «Автомобилиста», «Сочи» и подольского «Витязя», которые были перенесены на более поздние даты. В субботу финский клуб сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом. Вспышка коронавируса в «Локомотиве» произошла в сентябре.