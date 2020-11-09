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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер минского «Динамо» не полетел на выездные матчи

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт не полетел с командой на серию выездных матчей чемпионата КХЛ, сообщается в Telegram-канале белорусского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде 11 ноября с новосибирской «Сибирью», 13 ноября — с хабаровским «Амуром», 15 ноября — с казахстанским «Барысом». Как отмечается, тренер остался в Минске по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что также по медицинским показаниям выездную серию пропустят хоккеисты «Динамо» Роб Клинкхаммер и Франсис Паре.

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