Главный тренер минского «Динамо» не полетел на выездные матчи
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт не полетел с командой на серию выездных матчей чемпионата КХЛ, сообщается в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт не полетел с командой на серию выездных матчей чемпионата КХЛ, сообщается в
«Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде 11 ноября с новосибирской «Сибирью», 13 ноября — с хабаровским «Амуром», 15 ноября — с казахстанским «Барысом». Как отмечается, тренер остался в Минске по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что также по медицинским показаниям выездную серию пропустят хоккеисты «Динамо» Роб Клинкхаммер и Франсис Паре.