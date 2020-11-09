Главный тренер минского «Динамо» не полетел на выездные матчи

«Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде 11 ноября с новосибирской «Сибирью», 13 ноября — с хабаровским «Амуром», 15 ноября — с казахстанским «Барысом». Как отмечается, тренер остался в Минске по состоянию здоровья.