«Барыс» проиграет новой команде Скабелки. Прогноз Vesti.kz на матч против лидера КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» в Ярославле сыграет против бывшего тренера Андрея Скабелки, и попробует прервать серию без выездных побед над «Локомотивом». О шансах подопечных Юрия Михайлиса в дуэли с одной лучших команд Лиги — в прогнозе корреспондента Vesti.kz.

Очередное противостояние «Барыса» с «Локомотивом» станет 22-м в турнире. Российский клуб выиграл 14 встреч против семи побед у казахстанской команды. На стороне Скабелки и текущая ситуация в таблице: ярославцы соревнуются с ЦСКА и «Ак Барсом» за лидерство в регулярном чемпионате, а столичные хоккеисты — за одну из последних строчек в зоне плей-офф.

В чем же сила «Локомотива»? В-первую очередь, это оборона. Хорошо знакомый «Барысу» голкипер Эдди Паскуале возглавляет все вратарские списки в Лиге. На его счету четыре «сухих» матча, а среднее количество пропущенных шайб за игру — около гола (0,98). Процент отраженных бросков недосягаем для конкурентов — 96. Вокруг него Скабелка выстраивает лучшую оборону в Лиге (34 пропущенных гола).

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 11, 10.11.2020, 19:00 Локомотив - Барыс -

Нет однозначного лидера в «Локомотиве» по набранным очкам среди защитников, как в «Барысе», где солирует Даррен Диц (10+2). Восемь хоккеистов набрали хотя бы очко, а у казахстанцев — шесть. Есть в этой линии два бывших игрока «Барыса» — Роман Савченко (1+0) и Атте Охтамаа (2+4). В казахстанской команде, помимо Дица, голом отличился только Виктор Сведберг (1+4). В «Локомотиве» таких защитников шесть.

Равенство у клубов по нападающим, которые отметились хотя бы баллом за результативность — по 16 человек. По семь шайб у Никиты Михайлиса и Дениса Алексеева, а Владимир Ткачев на одну передачу обошел Кертиса Волка (девять против восьми). Лучшим бомбардиром среди игроков линии атаки является Егор Коршков (6+8), а у «Барыса» список возглавляет все то же Волк (4+8).

У «Локомотива» практически зеркальная статистика игр на своем и гостевом льду (по 17 набранных очков) — по шесть побед и по два поражения в основное время матча. За пределами 60 минут у российской команды четыре победы и два поражения. У «Барыса» примерно то же самое и одинаковое количество набранных очков — по 11. Восемь раз в матчах с участием столичного клуба требовалось дополнительное время или буллиты, и четыре победы — за «Барысом».

В чем же шанс у команды Михайлиса против подопечных Скабелки? Во всех своих проигранных матчах «Локомотив» забивал не более трех шайб, а самым популярным счетом для проигрыша были хорошо знакомые «Барысу» цифры — 2:3. Есть шанс обыграть соперника, затянув российский клуб в малорезультативную борьбу. Вариант — переиграть «Локомотив» за пределами 60 минут, как это удалось «Автомобилисту» (0:1 ОТ), а «Барысу» в матче с «Ак Барсом» (1:0 ОТ).

Рецепт — блокировать броски и не нарушать правила. Встречаются две самые корректные команды Лиги, одну из которых называют копией другой. Мы ожидаем, что матч будет нерезультативным — четыре или пять шайб на двоих. Конечно, у «Барыса» есть шансы хотя бы на очко, ведь команда сумела добавить в некоторых компонентах игры, но этого может не хватить для итогового успеха. Спрогнозируем поражение в одну шайбу или ничью.

Предположим, что «Барыс» уступит в овертайме, как это было в прошлом сезоне, когда Алихан Асетов с Романом Старченко вывели команду вперед, но столичный клуб проиграл в дополнительное время (2:3 ОТ). «Локомотив» может сыграть экономно, ведь дальше им встречаться с «Автомобилистом» и ЦСКА. Это будет на руку подопечным Михайлиса, которые способны переиграть оппонента в такой ситуации.

Прогноз Vesti.kz: поражение 2:3 в овертайме или в серии буллитов.

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Добавим, что «Барыс» подходит к встрече с одним из лидеров Лиги с тремя победами подряд, а конкуренты — с двумя. Матч, который начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, покажут в прямом эфире. Подопечные Михайлиса еще не потеряли возможность побороться за ведущие позиции в конференции, ведь сыграли матчей меньше, чем конкуренты. Первые очки за новый клуб набрали канадские легионеры — Фил Варон и Диллон Хетерингтон.

Фото: ХК «Барыс"© (1 и 2).