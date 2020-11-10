КХЛ возвращается. Возобновление чемпионата подарит новые интриги
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Во вторник сразу восемь матчей в чемпионате КХЛ, но
Минские динамовцы, которые
«Авангард» поддерживал интерес к себе за счет странной сделки с вратарем и будет удивительно, если Шимона Грубеца не выпустят против «Сочи». В тишине провели перерыв и в ЦСКА, а очень интересно, как там разобрались с Николаем Голдобиным. Что это были за тренировки, которые бы изменили его как хоккеиста?
«Металлург», завершивший первый отрезок крутой победой над «Трактором», опять потерял пару легионеров, зато дебютировать должен Деннис Расмуссен. «Йокерит» будет выступать в неполном составе, а чтобы заявка заполнялась, команда подписала три просмотровых контракта. Стоит им вернуться из очередной поездки по России, как список потерь увеличивается. Чуть более месяца у команд будет насыщенный календарь, а некоторым за короткий отрезок придется провести десять игр. Надеюсь, что к перерыву на кубок Первого канала восьмерки не будут сформированы окончательно.
В Высшей лиге появился первый клуб, который может не доиграть чемпионат. ЦСК ВВС в понедельник провел матч в Пензе, но на субботнюю домашнюю встречу парни из команды уже выходить не хотят. Причина в том, что за все время после начала сезона выдали только одну зарплату. Точнее, люди бы еще потерпели, но им обещали отдать все остальное в первую неделю ноября, но обманули. А, значит, могут подвести и в следующий раз.
Но тут история не про хоккеистов, которым не заплатили. Во всех российских лигах есть определенные правила по заявке. Например, требуют гарантийные письма от спонсоров, а в случае с самарским клубом от властей.
Я вообще не понимаю, зачем областному центру команда ВХЛ? Для чего они собирали игроков,
Московское «Динамо» продолжает удивлять, причем, не в лучшем смысле. Накануне пробный контракт был подписан с защитником Кириллом Ляминым. С тем хоккеистом, который выступал за клуб в прошлом сезоне, но не получившим предложение о продлении соглашения. Причем, какие претензии предъявляли Кириллу, до сих пор неизвестно, но в клуб пришел Андрей Сергеев и, казалось, что команда просто поменяла одного силового тяжелого защитника на другого. Сергеев остался, но теперь и понадобился и Лямин, а причина снова непонятна. Да, травму получил Михаил Григорьев, но ведь на его место за 15 миллионов купили Ивана Верещагина, а он до сих пор не может выйти на лед, так как у него проблемы с весом, как утверждает главный тренер. При этом в клубе есть полноценный фарм, в МХЛ на первых ролях молодежка, но если там нет защитников, сумевших бы помочь в КХЛ, то стоит ли тратиться на такие команды? Что касается Лямина, то у него уже был один шанс, но Кирилл довольно слабо провел отрезок в «Спартаке» и с ним расстались, когда он грубо ошибся во встрече против… московского «Динамо».
Алексей Шевченко