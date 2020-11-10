КХЛ возвращается. Возобновление чемпионата подарит новые интриги

Возвращение

Во вторник сразу восемь матчей в чемпионате КХЛ, но из-за того, что идет пандемия, клубы даже не стараются хоть как-то поддерживать интерес к своему существованию. Какое-то подобие открытой тренировки сделали лишь в СКА, остальные решили, что и так сойдет. Финансирование зависит не от болельщиков, да и нет сейчас никого на трибунах. СМИ, в основном, приносят головную боль своими вопросами, так зачем суетиться. Но нам пока интересно.

Минские динамовцы, которые только-только вышли из кризиса, вновь в него попадают. Роб Клинкхаммер и Франсис Паре снова в списке травмированных, а главный тренер Крейг Вудкрофт заболел коронавирусом. Удивительно, но недавно канадец уже пропускал несколько матчей, но теперь вы должны запомнить, что ковидная пневмония и коронавирус — разные болезни.

«Авангард» поддерживал интерес к себе за счет странной сделки с вратарем и будет удивительно, если Шимона Грубеца не выпустят против «Сочи». В тишине провели перерыв и в ЦСКА, а очень интересно, как там разобрались с Николаем Голдобиным. Что это были за тренировки, которые бы изменили его как хоккеиста?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург», завершивший первый отрезок крутой победой над «Трактором», опять потерял пару легионеров, зато дебютировать должен Деннис Расмуссен. «Йокерит» будет выступать в неполном составе, а чтобы заявка заполнялась, команда подписала три просмотровых контракта. Стоит им вернуться из очередной поездки по России, как список потерь увеличивается. Чуть более месяца у команд будет насыщенный календарь, а некоторым за короткий отрезок придется провести десять игр. Надеюсь, что к перерыву на кубок Первого канала восьмерки не будут сформированы окончательно.

Команда СКА

Забастовка

В Высшей лиге появился первый клуб, который может не доиграть чемпионат. ЦСК ВВС в понедельник провел матч в Пензе, но на субботнюю домашнюю встречу парни из команды уже выходить не хотят. Причина в том, что за все время после начала сезона выдали только одну зарплату. Точнее, люди бы еще потерпели, но им обещали отдать все остальное в первую неделю ноября, но обманули. А, значит, могут подвести и в следующий раз.

Но тут история не про хоккеистов, которым не заплатили. Во всех российских лигах есть определенные правила по заявке. Например, требуют гарантийные письма от спонсоров, а в случае с самарским клубом от властей.

В документах обещано, что финансирование будет стабильным и средства есть на весь сезон. Цену этим бумажкам мы уже поняли в КХЛ, когда внезапно прекращалось финансирование «Спартака», московского «Динамо», а недавно «Амура», ведь в Хабаровске до сих пор должны за прошлый сезон. Но в лигах упорно требуют бессмысленный документ, а если его нет, то будет повод не допустить клуб до соревнований. Надо как-то менять систему, чтобы не было таких случаев, как с ЦСК ВВС.

Я вообще не понимаю, зачем областному центру команда ВХЛ? Для чего они собирали игроков, что-то обещали, подписывали контракты. Клуб играет на стадионе, который не соответствует регламенту, а с первых дней после начала сборов всем показывали, что хоккеисты никто, пятое колесо, мусор. Например, у команды до сих пор нет своей раздевалки, ребят постоянно гоняют из одного помещения в другое. Да, эпидемия, регионам не до хоккея. Все правильно. Но команду собирали в момент, когда кризис уже шел полным ходом. Нисколько не осуждаю самарских хоккеистов, готовых пойти на крайний шаг. В ВХЛ получают не такие уж великие деньги, при этом сталкиваясь с огромными организационными сложностями. Вопрос к тем, кто к хоккею относится, как к игрушке. Или старается решить через команду свои вопросы. Ну, а где тогда деньги, которые выделил губернатор на ЦСК ВВС, подписав письмо?

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Контракт

Московское «Динамо» продолжает удивлять, причем, не в лучшем смысле. Накануне пробный контракт был подписан с защитником Кириллом Ляминым. С тем хоккеистом, который выступал за клуб в прошлом сезоне, но не получившим предложение о продлении соглашения. Причем, какие претензии предъявляли Кириллу, до сих пор неизвестно, но в клуб пришел Андрей Сергеев и, казалось, что команда просто поменяла одного силового тяжелого защитника на другого. Сергеев остался, но теперь и понадобился и Лямин, а причина снова непонятна. Да, травму получил Михаил Григорьев, но ведь на его место за 15 миллионов купили Ивана Верещагина, а он до сих пор не может выйти на лед, так как у него проблемы с весом, как утверждает главный тренер. При этом в клубе есть полноценный фарм, в МХЛ на первых ролях молодежка, но если там нет защитников, сумевших бы помочь в КХЛ, то стоит ли тратиться на такие команды? Что касается Лямина, то у него уже был один шанс, но Кирилл довольно слабо провел отрезок в «Спартаке» и с ним расстались, когда он грубо ошибся во встрече против… московского «Динамо».