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12:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ возвращается. Возобновление чемпионата подарит новые интриги

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Возвращение

Во вторник сразу восемь матчей в чемпионате КХЛ, но из-за того, что идет пандемия, клубы даже не стараются хоть как-то поддерживать интерес к своему существованию. Какое-то подобие открытой тренировки сделали лишь в СКА, остальные решили, что и так сойдет. Финансирование зависит не от болельщиков, да и нет сейчас никого на трибунах. СМИ, в основном, приносят головную боль своими вопросами, так зачем суетиться. Но нам пока интересно.


У нашего хоккея — первое банкротство в сезоне. День с Алексеем Шевченко
Спорт-Экспресс

Минские динамовцы, которые только-только вышли из кризиса, вновь в него попадают. Роб Клинкхаммер и Франсис Паре снова в списке травмированных, а главный тренер Крейг Вудкрофт заболел коронавирусом. Удивительно, но недавно канадец уже пропускал несколько матчей, но теперь вы должны запомнить, что ковидная пневмония и коронавирус — разные болезни.

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«Авангард» поддерживал интерес к себе за счет странной сделки с вратарем и будет удивительно, если Шимона Грубеца не выпустят против «Сочи». В тишине провели перерыв и в ЦСКА, а очень интересно, как там разобрались с Николаем Голдобиным. Что это были за тренировки, которые бы изменили его как хоккеиста?

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«Металлург», завершивший первый отрезок крутой победой над «Трактором», опять потерял пару легионеров, зато дебютировать должен Деннис Расмуссен. «Йокерит» будет выступать в неполном составе, а чтобы заявка заполнялась, команда подписала три просмотровых контракта. Стоит им вернуться из очередной поездки по России, как список потерь увеличивается. Чуть более месяца у команд будет насыщенный календарь, а некоторым за короткий отрезок придется провести десять игр. Надеюсь, что к перерыву на кубок Первого канала восьмерки не будут сформированы окончательно.

Команда
СКА

Забастовка

В Высшей лиге появился первый клуб, который может не доиграть чемпионат. ЦСК ВВС в понедельник провел матч в Пензе, но на субботнюю домашнюю встречу парни из команды уже выходить не хотят. Причина в том, что за все время после начала сезона выдали только одну зарплату. Точнее, люди бы еще потерпели, но им обещали отдать все остальное в первую неделю ноября, но обманули. А, значит, могут подвести и в следующий раз.

Но тут история не про хоккеистов, которым не заплатили. Во всех российских лигах есть определенные правила по заявке. Например, требуют гарантийные письма от спонсоров, а в случае с самарским клубом от властей.

В документах обещано, что финансирование будет стабильным и средства есть на весь сезон. Цену этим бумажкам мы уже поняли в КХЛ, когда внезапно прекращалось финансирование «Спартака», московского «Динамо», а недавно «Амура», ведь в Хабаровске до сих пор должны за прошлый сезон. Но в лигах упорно требуют бессмысленный документ, а если его нет, то будет повод не допустить клуб до соревнований. Надо как-то менять систему, чтобы не было таких случаев, как с ЦСК ВВС.

Я вообще не понимаю, зачем областному центру команда ВХЛ? Для чего они собирали игроков, что-то обещали, подписывали контракты. Клуб играет на стадионе, который не соответствует регламенту, а с первых дней после начала сборов всем показывали, что хоккеисты никто, пятое колесо, мусор. Например, у команды до сих пор нет своей раздевалки, ребят постоянно гоняют из одного помещения в другое. Да, эпидемия, регионам не до хоккея. Все правильно. Но команду собирали в момент, когда кризис уже шел полным ходом. Нисколько не осуждаю самарских хоккеистов, готовых пойти на крайний шаг. В ВХЛ получают не такие уж великие деньги, при этом сталкиваясь с огромными организационными сложностями. Вопрос к тем, кто к хоккею относится, как к игрушке. Или старается решить через команду свои вопросы. Ну, а где тогда деньги, которые выделил губернатор на ЦСК ВВС, подписав письмо?

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Алексей Шевченко

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