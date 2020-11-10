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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Печаль болельщиков понятна». Комментатор КХЛ — о противостоянии «Барыс» — Скабелка, новичках из НХЛ и казахстанцах

Он поделился ожиданиями от матча.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» подписанием канадцев Фила Варона и Диллона Хетерингтона закрыл свои проблемные места в составе, считает комментатор КХЛ Андрей Юртаев. В своем телеграм-канале он отметил, что в матче с «Локомотивом» можно будет посмотреть не только на противостояние казахстанской команды с бывшим тренером Андреем Скабелкой, но и как проявят себя новички.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 11, 10.11.2020, 19:00

Локомотив-Барыс-

«Вообще прикольно будет в Ярике, где Скабелка с “Локомотивом” примет “Барыс”. “Барыс” же тут в паузу усилился Вароном и Хетерингтоном (он же Хизерингтон), и в том числе поэтому Михайлис получил на прессухе вопрос про засилье легионеров. Это как раз тогда он уходил с матом, который пролез в эфир. В общем-то логика в этом вопросе действительно есть. Российская молодежка тут поехала на этап Евротура и выиграла его, потому что, оказывается, если доверять пацанам и давать им игровое время, они способны на многое. Казахи бы тоже, естественно, хотели видеть своих коренных казахстанцев в “Барысе”. И, наверное, верят, что если им давать шансы, они ими тоже воспользуются. А по факту с подписанием двух новых канадцев все места во вратарской бригаде, в топ-4 защиты и топ-6 атаки заняты легионерами, за исключением одной позиции, на которой остался сын главного тренера. Ну да, да, не все из них уже легионеры, Диц так и вовсе по-русски шпарит, но печаль некоторых болельщиков вполне понятна. В то же время оба новичка уже успели набрать по одному очку сразу же в первом матче. К тому же Хетерингтон добавил к результативной передаче четыре силовых приема и +2, а Варон выиграл 63 процента вбрасываний, что для “Барыса” после ухода Найта просто фантастика. В общем-то люди уже в дебютной игре продемонстрировали, что они здесь не зря. Поэтому, помимо интриги Скабелка — “Барыс”, интересно завтра смотреть и на этих двух товарищей дальше. Смогут ли они и против “Локомотива” быть такими же полезными? И в целом по сезону. Этими подписаниями “Барыс”, скорее всего, наконец закрыл дыры, возникшие в межсезонье. Если “Барыс” весной закончит высоко, будут Михайлису и дальше напоминать о большом количестве легионеров?» — написал Юртаев.

Напомним, матч в Ярославле состоится сегодня, 10 ноября, в 22:00 по времени Нур-Султана.

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