«Барыс» разгромлен командой Скабелки в матче с шайбой на 11 секунде, дракой, заменой вратаря и голами от бывших игроков

Ворота «Барыса» в этом матче впервые более чем за месяц защищал натурализованный кипер сборной Казахстана Хенрик Карлссон. Эта игра стала для него всего четвертой в сезоне, он пропустил десять предыдущих встреч команды.

Возвращение Карлссона не стало удачным. Первую шайбу он пропустил уже на 11-й секунде, причем весьма курьезную.

Бывший защитник казахстанской команды Атте Охтамаа сделал результативную передачу на лицевой борт, от которого в итоге шайба и залетела Карлссону.

На пятой минуте кипер «Барыса» был вынужден снова доставать шайбу из своих ворот. На этот раз отличился российский форвард Егор Аверин.

На 15-й минуте казахстанская команда сделала заявку на то, чтобы вернуть игру в нормальное для себя русло. С передачи новичка Фила Варона и Мэтта Фрэттина разрыв сократил Виктор Сведберг (`15).

Но в концовке второго периода экс-форвард «Барыса» Андре Петерссон (`18) забил своей бывшей команде. Это взятие ворот вызвало споры, но после видеопросмотра было засчитано. 3:1 в пользу «Локомотива» после первого периода.

В середине второго отрезка матча хоккеисты «Барыса» нарушили численный состав, за что были наказаны. Пока штраф отбывал Дмитрий Гурков, Петерссон (`32) воспользовался большинством и оформил дубль. И всего за 2,5 последующих минут хоккеисты «Локомотива» еще дважды поразили ворота казахстанской команды — отличились Денис Алексеев (`33) и Егор Коршков (`34).

После шестой пропущенной шайбы тренерский штаб «Барыса» решил-таки убрать Карлссона со льда. Его место в воротах занял Йони Ортио.

Ортио, в свою очередь, сумел не пропустить до конца второго периода, но не продержался всухую до конца матча.

В третьем периоде «Локомотив» забросил «Барысу» седьмую шайбу, автором гола стал Владимир Ткачев (`45).

Но и «Барыс» не стал останавливаться и совсем опускать руки. На 53-й минуте свою первую шайбу за казахстанский клуб забросил канадский защитник Диллон Хетерингтон, которого уже называют удачным приобретением.

В концовке же встречи нервы уже не выдерживали у обеих команд и в кулачном бою сошлись девятые номера — защитник «Барыса» Джесси Блэкер и форвард «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон.

Отметим, что ворота ярославского клуба защищал также бывший кипер казахстанской команды Эдди Паскуале, который ушел после прошлого сезона вместе со Скабелкой.