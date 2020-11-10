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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У «Спартака» забили Мартин Бакош (15, 64), Сергей Широков (38), Артем Сериков (46). В составе ЦСКА голами отметились Николай Голдобин (10-я минута), Максим Мамин (32), Антон Слепышев (48). Мамин набрал 100-е очко в КХЛ.

В составе ЦСКА на лед вышел Егор Афанасьев, ставший победителем Кубка Карьяла, этот матч для него стал дебютным в КХЛ. Также на Кубке Карьяла выступали игроки ЦСКА Тахир Мингачев и Даниил Чайка, которые не принял участия в матче со «Спартаком».

Команда
Спартак

В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз «Спартак» обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ). Матч стал 600-м для нападающего «Спартака» Сергея Широкова в КХЛ.

«Спартак» одержал вторую подряд победу в добавленное время. Для красно-белых это восьмой овертайм в нынешнем сезоне. Команда Олега Знарка занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очков в 23 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 37 очков после 24 встреч.

Следующий матч красно-синие проведут дома 12 ноября против уфимского «Салавата Юлаева», «Спартак» 14 ноября на выезде сыграет против подольского «Витязя».

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ЦСКА
3:4ОТ
1:1, 1:1, 1:1
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