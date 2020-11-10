«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в матче КХЛ
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со счетом 4:3.
У «Спартака» забили Мартин Бакош (15, 64), Сергей Широков (38), Артем Сериков (46). В составе ЦСКА голами отметились Николай Голдобин (10-я минута), Максим Мамин (32), Антон Слепышев (48). Мамин набрал 100-е очко в КХЛ.
В составе ЦСКА на лед вышел Егор Афанасьев, ставший победителем Кубка Карьяла, этот матч для него стал дебютным в КХЛ. Также на Кубке Карьяла выступали игроки ЦСКА Тахир Мингачев и Даниил Чайка, которые не принял участия в матче со «Спартаком».
В нынешнем сезоне команды встретились в третий раз, в двух предыдущих матчах победу одержал ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ). В последний раз «Спартак» обыграл ЦСКА в октябре 2019 года (3:2 ОТ). Матч стал 600-м для нападающего «Спартака» Сергея Широкова в КХЛ.
«Спартак» одержал вторую подряд победу в добавленное время. Для
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