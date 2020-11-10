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22:20 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка после разгрома «Барыса» ответил на вопрос о принципиальности своей победы

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка после разгромной победы над «Барысом» в прямом эфире признался, что матч против бывшей команды все-таки был для него особенным, сообщают Vesti.kz. Комментируя встречу, которая прошла в Ярославле, белорусский специалист подчеркнул, что она была непростой.

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Напомним, «Локомотив» разгромил «Барыс» со счетом 7:2. При этом казахстанский клуб пропустил уже на 11-й секунде, заменил вратаря, а в конце матча хоккеисты устроили драку.

— Банальный вопрос — насколько принципиальна вот эта победа над бывшей командой для вас?

— Если я скажу, что рядовой матч, конечно, я слукавлю. Но нам принципиально в каждом матче выигрывать. Сегодня, конечно, был такой особенный день, учитывая, что «Барыс» для меня такая важная команда была. Поэтому, конечно, это был непростой матч.

— На льду помимо нынешних подопечных — подопечные бывшие. Какие эмоции испытываете, глядя на их игру?

— Ну я сейчас больше смотрю на своих подопечных, поэтому я могу только поблагодарить ребят — хорошее движение, многое получалось, молодцы.

— Такой крупный счет на табло — это результат плодотворной работы во время паузы в чемпионате?

— Я не знаю, как это назвать. Мы над разными моментами работали. То, над чем мы больше всего работали, сегодня пока не особо получилось.

— Что стало переломным моментов для «Локомотива»? Вероятно, удаления у «Барыса»?

— Да нет, мы достаточно быстро забили первые две шайбы. Я не думаю, что что-то в дальнейшем было переломным. Да, «Барыс» моментами добавлял, было хорошее движение, создавали моменты, но в целом, наверное, все-таки те первые две шайбы, которые мы так быстро забили, они задали хороший тон на всю игру.

Локомотив
7:2
3:1, 3:0, 1:1
Барыс
Скабелка после разгрома "Барыса" ответил на вопрос о принципиальности своей победы
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