Скабелка после разгрома «Барыса» ответил на вопрос о принципиальности своей победы

Напомним, «Локомотив» разгромил «Барыс» со счетом 7:2. При этом казахстанский клуб пропустил уже на 11-й секунде, заменил вратаря, а в конце матча хоккеисты устроили драку.

— Банальный вопрос — насколько принципиальна вот эта победа над бывшей командой для вас?

— Если я скажу, что рядовой матч, конечно, я слукавлю. Но нам принципиально в каждом матче выигрывать. Сегодня, конечно, был такой особенный день, учитывая, что «Барыс» для меня такая важная команда была. Поэтому, конечно, это был непростой матч.

— На льду помимо нынешних подопечных — подопечные бывшие. Какие эмоции испытываете, глядя на их игру?

— Ну я сейчас больше смотрю на своих подопечных, поэтому я могу только поблагодарить ребят — хорошее движение, многое получалось, молодцы.

— Такой крупный счет на табло — это результат плодотворной работы во время паузы в чемпионате?

— Я не знаю, как это назвать. Мы над разными моментами работали. То, над чем мы больше всего работали, сегодня пока не особо получилось.

— Что стало переломным моментов для «Локомотива»? Вероятно, удаления у «Барыса»?