Скабелка после разгрома «Барыса» ответил на вопрос о принципиальности своей победы
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка после разгромной победы над «Барысом» в прямом эфире признался, что матч против бывшей команды
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка после разгромной победы над «Барысом» в прямом эфире признался, что матч против бывшей команды
Напомним, «Локомотив» разгромил «Барыс» со счетом 7:2. При этом казахстанский клуб пропустил уже на 11-й секунде, заменил вратаря, а в конце матча хоккеисты устроили драку.
— Банальный вопрос — насколько принципиальна вот эта победа над бывшей командой для вас?
— Если я скажу, что рядовой матч, конечно, я слукавлю. Но нам принципиально в каждом матче выигрывать. Сегодня, конечно, был такой особенный день, учитывая, что «Барыс» для меня такая важная команда была. Поэтому, конечно, это был непростой матч.
— На льду помимо нынешних подопечных — подопечные бывшие. Какие эмоции испытываете, глядя на их игру?
— Ну я сейчас больше смотрю на своих подопечных, поэтому я могу только поблагодарить ребят — хорошее движение, многое получалось, молодцы.
— Такой крупный счет на табло — это результат плодотворной работы во время паузы в чемпионате?
— Я не знаю, как это назвать. Мы над разными моментами работали. То, над чем мы больше всего работали, сегодня пока не особо получилось.
— Что стало переломным моментов для «Локомотива»? Вероятно, удаления у «Барыса»?
— Да нет, мы достаточно быстро забили первые две шайбы. Я не думаю, что