Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
10.11
Торпедо НН
Ак Барс
26
Хоккей. КХЛ
10.11
Йокерит
СКА
14
Хоккей. КХЛ
10.11
ЦСКА
Спартак
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
10.11
Витязь
ХК Динамо
12
Хоккей. КХЛ
10.11
Авангард
Сочи
32
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чудинову потребуется еще 3−4 недели на восстановление после операции

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Защитнику клуба КХЛ «Авангард» Максиму Чудинову нужно еще три-четыре недели для завершения процесса реабилитации после операции, заявил главный тренер омской команды Боб Хартли.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Чудинов последний раз выходил на лед 15 сентября в матче КХЛ с петербургским СКА (4:3).

«Чудинов сейчас катается отдельно, в сопровождении тренера из медицинского штаба. Я разговаривал с докторами, и они говорят, что ему потребуется на восстановление ещё минимум несколько недель. Он чувствует себя лучше, но ему нужно время — он перенёс вторую операцию, и сейчас проходит процесс реабилитации. Потребуется ещё три-четыре недели», — цитирует Хартли сайт «Авангарда».

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ
Евгений Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную России
У «Барселоны» нет денег на зимние трансферы
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Роналду на Неймара
Полузащитник «Краснодара» заразился коронавирусом
Защитник «Вулверхэмптона» готов сыграть за Россию или Украину
Тамара Москвина: Я потеряла самого близкого человека в жизни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь