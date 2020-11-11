Чудинову потребуется еще 3−4 недели на восстановление после операции

«Чудинов сейчас катается отдельно, в сопровождении тренера из медицинского штаба. Я разговаривал с докторами, и они говорят, что ему потребуется на восстановление ещё минимум несколько недель. Он чувствует себя лучше, но ему нужно время — он перенёс вторую операцию, и сейчас проходит процесс реабилитации. Потребуется ещё три-четыре недели», — цитирует Хартли сайт «Авангарда».