Чудинову потребуется еще 3−4 недели на восстановление после операции
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Защитнику клуба КХЛ «Авангард» Максиму Чудинову нужно еще
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Защитнику клуба КХЛ «Авангард» Максиму Чудинову нужно еще
Чудинов последний раз выходил на лед 15 сентября в матче КХЛ с петербургским СКА (4:3).
«Чудинов сейчас катается отдельно, в сопровождении тренера из медицинского штаба. Я разговаривал с докторами, и они говорят, что ему потребуется на восстановление ещё минимум несколько недель. Он чувствует себя лучше, но ему нужно время — он перенёс вторую операцию, и сейчас проходит процесс реабилитации. Потребуется ещё