ЦСКА обменял защитника Воробьёва в «Нефтехимик»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял защитника Кирилла Воробьёва в нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте армейской команды.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял защитника Кирилла Воробьёва в нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте армейской команды.
Взамен ЦСКА получил денежную компенсацию.
В 2020 году после двух сезонов в «Сочи» 25-летний Воробьёв перешел в ЦСКА, за который выступал ранее (2014−2016). В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за
Всего в КХЛ Воробьев провел 217 игр, в которых забросил 5 шайб и отдал 19 голевых передач.