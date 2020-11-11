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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обменял защитника Воробьёва в «Нефтехимик»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял защитника Кирилла Воробьёва в нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на сайте армейской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Взамен ЦСКА получил денежную компенсацию.

В 2020 году после двух сезонов в «Сочи» 25-летний Воробьёв перешел в ЦСКА, за который выступал ранее (2014−2016). В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ «Звезду» и набрал 2 (0+2) очка.

Всего в КХЛ Воробьев провел 217 игр, в которых забросил 5 шайб и отдал 19 голевых передач.

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