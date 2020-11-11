ЦСКА обменял защитника Воробьёва в «Нефтехимик»

В 2020 году после двух сезонов в «Сочи» 25-летний Воробьёв перешел в ЦСКА, за который выступал ранее (2014−2016). В текущем сезоне защитник провел 12 матчей за фарм-клуб ЦСКА в ВХЛ «Звезду» и набрал 2 (0+2) очка.