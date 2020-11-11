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13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий «Автомобилиста» Дацюк пропустит три выездных матча команды

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк не примет участия в трех выездных матчах команды в регулярном чемпионате КХЛ из-за травмы, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дацюк не включен в число игроков, которые отправились на игры против ярославского «Локомотива» (12 ноября), рижского «Динамо» (14 ноября) и казанского «Ак Барса» (16 ноября).

«Павел Дацюк остается в Екатеринбурге, он будет продолжать работать индивидуально над восстановлением после травмы», — говорится в сообщении.

«Автомобилист» также сообщил, что немецкий защитник Корбиниан Хольцер, который в ноябре подписал контракт с клубом, ожидает разрешения на работу в России и оформления рабочей визы. «В данный момент он находится в Германии, за время ноябрьской паузы провел три матча в первом звене за сборную своей страны», — отмечается в сообщении.

В текущем сезоне КХЛ 42-летний Дацюк набрал 20 очков (5 голов и 15 результативных передач) в 18 матчах. Последний раз он выходил на лед 18 октября в игре с череповецкой «Северсталью».

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