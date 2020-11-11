КХЛ объявила об отмене матча между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом»

«В связи с тем, что большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба хоккейного клуба “Йокерит” находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остаётся времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг 12 ноября, отменён. Дополнительное решение по этой игре лига сообщит отдельно», — сказано в официальном заявлении КХЛ.