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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ объявила об отмене матча между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом»

КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба хоккейного клуба “Йокерит” находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остаётся времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг 12 ноября, отменён. Дополнительное решение по этой игре лига сообщит отдельно», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

В лазарете «Йокерита» находятся сразу 14 хоккеистов: это голкипер Янис Калниньш, защитники Алекс Грант, Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Томми Кивистё и Давид Скленичка, а также нападающие Брайан О’Нилл, Никлас Енсен, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер, Петер Регин, Юлиус Юнттила, Антти Пильстрём и Хенрик Хаапала.

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