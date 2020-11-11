Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Йокерите»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» на официальном сайте сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» на официальном сайте сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом.
Ранее КХЛ объявила, что выездной матч «Йокерита» против магнитогорского «Металлурга», запланированный на 12 ноября, не состоится в указанную дату
«Среди представителей команды, находящихся на карантине, тесты на коронавирус в воскресенье и понедельник выявили семь новых случаев заражения. Карантин членов команды с отрицательными результатами тестов заканчивается в конце этой недели, после чего они могут присоединиться к совместным тренировкам», — говорится в сообщении.
Во вторник «Йокерит» проиграл
Ранее было объявлено, что матч между ярославским «Локомотивом» и «Йокеритом» перенесен с 14 на 19 ноября. КХЛ в четверг сообщит о решении по матчу против «Металлурга».