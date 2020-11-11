Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Йокерите»

Ранее КХЛ объявила, что выездной матч «Йокерита» против магнитогорского «Металлурга», запланированный на 12 ноября, не состоится в указанную дату из-за карантина в финской команде.

«Среди представителей команды, находящихся на карантине, тесты на коронавирус в воскресенье и понедельник выявили семь новых случаев заражения. Карантин членов команды с отрицательными результатами тестов заканчивается в конце этой недели, после чего они могут присоединиться к совместным тренировкам», — говорится в сообщении.

Во вторник «Йокерит» проиграл санкт-петербургскому СКА в домашнем матче КХЛ — 1:4, при этом в списке травмированных финского клуба находилось 14 игроков, обязанности главного тренера «Йокерита» в отсутствие Лаури Марьямяки исполнял главный тренер молодежной команды Теро Мяяття. «Йокерит» в этой встрече играл полурезервным составом.