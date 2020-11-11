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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в «Йокерите»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Финский хоккейный клуб «Йокерит» на официальном сайте сообщил о семи новых случаях заражения коронавирусом.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее КХЛ объявила, что выездной матч «Йокерита» против магнитогорского «Металлурга», запланированный на 12 ноября, не состоится в указанную дату из-за карантина в финской команде.

«Среди представителей команды, находящихся на карантине, тесты на коронавирус в воскресенье и понедельник выявили семь новых случаев заражения. Карантин членов команды с отрицательными результатами тестов заканчивается в конце этой недели, после чего они могут присоединиться к совместным тренировкам», — говорится в сообщении.

Во вторник «Йокерит» проиграл санкт-петербургскому СКА в домашнем матче КХЛ — 1:4, при этом в списке травмированных финского клуба находилось 14 игроков, обязанности главного тренера «Йокерита» в отсутствие Лаури Марьямяки исполнял главный тренер молодежной команды Теро Мяяття. «Йокерит» в этой встрече играл полурезервным составом.

Ранее было объявлено, что матч между ярославским «Локомотивом» и «Йокеритом» перенесен с 14 на 19 ноября. КХЛ в четверг сообщит о решении по матчу против «Металлурга».

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