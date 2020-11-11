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18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» крупно обыграли «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» крупно обыграли «Сибирь» в выездном матче чемпионата КХЛ со счетом 6:0 (5:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева очень активно начали матч. Уже на первой минуте встречи голкипер минчан Доминик Фурх дважды вступал в игру, выручая свою команду. Впрочем, «зубры» довольно быстро освоились на гостевом льду. На второй минуте при игре в большинстве Бреннан Менелл заставил капитулировать голкипера соперников.

После заброшенной шайбы «Сибирь» попыталась отыграться, но у форвардов новосибирской команды были проблемы с реализацией. У минчан же с этим компонентом было все в порядке. Почин уроженца Миннесоты, выступающего за «Динамо», продолжили Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Усов, которые довели счет до крупного.

Таким образом, «зубры» смогли установить новый рекорд КХЛ по скорострельности, оформив пять шайб в ворота соперников за 10 мин. 57 сек. Предыдущий рекорд принадлежал нижегородскому «Торпедо», хоккеисты которого забросили 5 шайб за 11 мин. 57 сек.

На этом злоключения «снеговиков» не закончились. Во втором периоде Брэндон Козун завершил метким броском комбинацию, которую начали Райан Спунер и Бреннан Менелл.

Третий период прошел под аккомпанемент атак «Сибири», но изменить ситуацию на площадке подопечные Николая Заварухина так и не смогли. Доминик Фурх оформил первый шатаут в форме «Динамо».

Следующий матч команда из Минска проведет 13 ноября в Хабаровске против местного «Амура».

Сибирь
0:6
0:5, 0:1, 0:0
Динамо Мн
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