Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»

«Матчи рижского “Динамо” с “Витязем” и “Металлургом”, запланированные на 17 и 19 октября соответственно, были отменены.
При этом КХЛ согласовала рижанам возможность переноса отменённых матчей на более поздний срок при условии договорённости с соперниками.
В сложившихся обстоятельствах рижане не смогут обеспечить условия проведения перенесённых матчей, в связи с чем им засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в официальном сообщении КХЛ.
Напомним, что вчера, 11 ноября, КХЛ объявила об отмене матча регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и «Йокеритом», который был намечен на 12 ноября.