Забивать — как «Йокерит» и «Автомобилист». Что нужно подтянуть «Барысу» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» забивает около двух голов за игру в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и входит в группу самых нерезультативных команд Лиги. О некоторых моментах в игре команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Худшая результативность в Восточной конференции не мешает столичной команде входить в зону плей-офф. «Барыс» забил 46 шайб, а у «Куньлуня», который идет 12-м, на три гола больше. Нужно сделать поправку на меньшее количество матчей, которое провел казахстанский клуб, но финскому «Йокериту», отыгравшему всего 18 встреч, это не помешало забить 62 гола.

Команда Барыс

Худшие по забитым голам (за игру).

1. «Динамо» Рига — 1,75;

2. «Сочи» — 2,04;

3. «Северсталь» — 2,18;

…6. «Барыс» — 2,27.

Если вывести из таблицы рижан, у которых худшая атака (28 шайб), то «Барыс» вместе с «Северсталью» — это слабейшие команды по голам в равных полных составах (по 29 голов). Еще 12 голов «Барыс» забил в большинстве — тоже один из худших результатов в Лиге. Если бы не катастрофа в Ярославле, то подопечные Михайлиса входили бы в топ-10 по среднему количеству пропущенных голов: после матча с «Локомотивом» откатились на 11-е место с показателем 2,7 за игру.

В топ-3 подопечные Михайлиса входят и по наименьшему числу бросков по воротам. На своем льду казахстанцы совершили всего 255 бросков (четвертый худший результат), а на гостевом — 274 (пятое место). По общему количеству бросков «Барыс» (529) превосходит только «Йокерит» (473) и рижское «Динамо» (426).

Процент реализации бросков.

1. «Йокерит» — 13,11 процента;

2. «Автомобилист» — 10,9 процента;

3. ЦСКА — 10,61 процента;

…16. «Барыс» — 8,7 процента;

…23. «Динамо» Рига — 6,57 процента.

Таким образом, у казахстанской команды есть несколько игр, чтобы поднять свою статистику и компенсировать отставание от конкурентов. «Барысу» важно не только бросать на уровне конкурентов, но и реализовывать свои моменты. Казахстанская команда больше пропускает, чем забивает, и этот пробел может сказаться в решающий момент турнира, когда будут распределяться итоговые места.