Забивать — как «Йокерит» и «Автомобилист». Что нужно подтянуть «Барысу» в КХЛ
Казахстанский клуб обосновался среди аутсайдеров турнира.
Казахстанский клуб обосновался среди аутсайдеров турнира.
Казахстанский клуб «Барыс» забивает около двух голов за игру в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и входит в группу самых нерезультативных команд Лиги. О некоторых моментах в игре команды Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.
Худшая результативность в Восточной конференции не мешает столичной команде входить в зону
Худшие по забитым голам (за игру).
1. «Динамо» Рига — 1,75;
2. «Сочи» — 2,04;
3. «Северсталь» — 2,18;
…6. «Барыс» — 2,27.
Если вывести из таблицы рижан, у которых худшая атака (28 шайб), то «Барыс» вместе с «Северсталью» — это слабейшие команды по голам в равных полных составах (по 29 голов). Еще 12 голов «Барыс» забил в большинстве — тоже один из худших результатов в Лиге. Если бы не катастрофа в Ярославле, то подопечные Михайлиса входили бы в топ-10 по среднему количеству пропущенных голов: после матча с «Локомотивом» откатились на 11-е место с показателем 2,7 за игру.
В топ-3 подопечные Михайлиса входят и по наименьшему числу бросков по воротам. На своем льду казахстанцы совершили всего 255 бросков (четвертый худший результат), а на гостевом — 274 (пятое место). По общему количеству бросков «Барыс» (529) превосходит только «Йокерит» (473) и рижское «Динамо» (426).
Процент реализации бросков.
1. «Йокерит» — 13,11 процента;
2. «Автомобилист» — 10,9 процента;
3. ЦСКА — 10,61 процента;
…16. «Барыс» — 8,7 процента;
…23. «Динамо» Рига — 6,57 процента.
Таким образом, у казахстанской команды есть несколько игр, чтобы поднять свою статистику и компенсировать отставание от конкурентов. «Барысу» важно не только бросать на уровне конкурентов, но и реализовывать свои моменты. Казахстанская команда больше пропускает, чем забивает, и этот пробел может сказаться в решающий момент турнира, когда будут распределяться итоговые места.
Добавим, что «Барыс» до встречи с «Нефтехимиком» вернулся в зону