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18:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на матч с аутсайдером «Востока»

Это последний матч текущей выездной серии.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» определился с составом на игру с «Нефтехимиком» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 12 ноября, в Нижнекамске и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед этой встречей казахстанский клуб c 22 очками идет на седьмом месте на «Востоке», где нижнекамская команда с 16 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю строчку.

Этим матчем «Барыс» завершит выездную серию. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с минским «Динамо» 15 ноября.

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