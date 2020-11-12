«Барыс» назвал состав на матч с аутсайдером «Востока»
Это последний матч текущей выездной серии.
Это последний матч текущей выездной серии.
«Барыс» определился с составом на игру с «Нефтехимиком» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет сегодня, 12 ноября, в Нижнекамске и начнется в 22:00 по времени
Перед этой встречей казахстанский клуб c 22 очками идет на седьмом месте на «Востоке», где нижнекамская команда с 16 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю строчку.
Этим матчем «Барыс» завершит выездную серию. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду с минским «Динамо» 15 ноября.