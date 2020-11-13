«Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал для капитана казанской команды Даниса Зарипова первым в лиге с 27 сентября.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал для капитана казанской команды Даниса Зарипова первым в лиге с 27 сентября.
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Томаш Гика (21-я минута) и Алексей Бывальцев (23), у гостей шайбу забросил Кристиан Хенкель (27).
Зарипов, игравший во втором звене «Ак Барса», ранее пропустил 14 матчей в чемпионате КХЛ
«Трактор» одержал вторую победу подряд и прервал 4-матчевую победную серию «Ак Барса».