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00:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал для капитана казанской команды Даниса Зарипова первым в лиге с 27 сентября.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Томаш Гика (21-я минута) и Алексей Бывальцев (23), у гостей шайбу забросил Кристиан Хенкель (27).

Зарипов, игравший во втором звене «Ак Барса», ранее пропустил 14 матчей в чемпионате КХЛ из-за болезни. В четверг 39-летний форвард провел на льду 12 минут 25 секунд и очков не набрал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трактор» одержал вторую победу подряд и прервал 4-матчевую победную серию «Ак Барса».

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Трактор
2:1
0:0, 2:1, 0:0
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