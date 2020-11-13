«Куньлунь» потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв нижегородскому «Торпедо».
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв нижегородскому «Торпедо».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Дамир Жафяров (13-я минута) и Кирилл Ураков (28).
Вратарь торпедовцев Никита Серебряков отразил 37 бросков.