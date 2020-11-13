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10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» потерпел четвертое подряд поражение в КХЛ, уступив «Торпедо»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв нижегородскому «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Дамир Жафяров (13-я минута) и Кирилл Ураков (28).

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь торпедовцев Никита Серебряков отразил 37 бросков.

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Торпедо НН
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Куньлунь
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