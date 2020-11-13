«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

Встреча, прошедшая в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей отличились Брукс Мэйсек (21-я минута) и Анатолий Голышев (33). У хозяев шайбу забросил Алексей Марченко (59).