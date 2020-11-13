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00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» одержал третью победу подряд в КХЛ, обыграв «Локомотив»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на выезде ярославский «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей отличились Брукс Мэйсек (21-я минута) и Анатолий Голышев (33). У хозяев шайбу забросил Алексей Марченко (59).

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж провел свой 400-й матч в КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» оборвал свою серию из трех побед.

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Локомотив
1:2
0:0, 0:2, 1:0
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