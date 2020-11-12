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22:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Совсем другая игра, чем с “Локомотивом”». Михайлис — о тяжелой победе над «Нефтехимиком»

Всего было заброшено три шайбы.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал гостевую игру с «Нефтехимиком» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Команда
Барыс

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

«Равная игра, тяжелая для нас, уже третья подряд на выезде. Во втором периоде перехватили инициативу, больше комбинировали в зоне соперника, забросили гол. В конце матча три подряд удаления смазали впечатление об игре. Я предупреждал ребят, что надо быть максимально сконцентрированными на вбрасываниях. Спасибо команде, что сегодня была совсем другая игра, чем с “Локомотивом”. Больше атаковали, больше бросали», — приводит слова специалиста сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Барыс», набрав 24 очка, остался на седьмом месте в Восточной конференции, в которой «Нефтехимик» с 16 баллами сохранил за собой предпоследнюю, 11-ю позицию.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду против минского «Динамо» 15 ноября.

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Нефтехимик
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Барыс
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