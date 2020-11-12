«Совсем другая игра, чем с “Локомотивом”». Михайлис — о тяжелой победе над «Нефтехимиком»

«Равная игра, тяжелая для нас, уже третья подряд на выезде. Во втором периоде перехватили инициативу, больше комбинировали в зоне соперника, забросили гол. В конце матча три подряд удаления смазали впечатление об игре. Я предупреждал ребят, что надо быть максимально сконцентрированными на вбрасываниях. Спасибо команде, что сегодня была совсем другая игра, чем с “Локомотивом”. Больше атаковали, больше бросали», — приводит слова специалиста сайт КХЛ.