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22:32 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Витязь» в матче КХЛ, забросив восемь шайб

ТАСС, 12 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:1 в гостях обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Миро Алтонен (2-я минута), Лукас Бенгтссон (8), Игорь Ожиганов (27), Данила Галенюк (33), Василий Токранов (37), Василий Подколзин (38), Иван Морозов (45) и Йоонас Кемппайнен (52). У хозяев отличился Александр Дергачев (8).

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Последний раз петербуржцы обыгрывали «Витязь» с разницей в семь шайб 9 января 2012 года (7:0).

После 24 игр СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции с 31 баллом в активе. «Витязь» также после 24 встреч идет седьмым, набрав 25 очков.

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СКА в следующем матче сыграет 14 ноября в гостях с череповецкой «Северсталью», «Витязь» в тот же день примет московский «Спартак».

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Витязь
1:8
1:2, 0:4, 0:2
СКА
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