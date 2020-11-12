Забивали даже сами себе! ЦСКА и «Салават» снова устроили шоу

Команды уже успели сыграть друг с другом в нынешнем сезоне. Оба встречи состоялись в Уфе: сперва «Салават» выиграл со счётом 4:2, а потом аналогично уступил. Вообще в последнее время встречи между москвичами и уфимцами получаются яркими и богатыми на события. Отчётное противостояние не стало исключением.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--f5485aaa6504fa048703 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--f5485aaa6504fa048703 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--f5485aaa6504fa048703" data-vnd="f5485aaa6504fa048703" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f5485aaa6504fa048703" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в первой половине стартового периода гости начали хватать двухминутные штрафы. Защитники юлаевцев не успевали за соперником, в результате чего отправлялись в боксы для штрафников за задержку. Для долговязого Семёнова это и вовсе любимый вид нарушения. По скорости Алексей сильно уступает соперникам.



Но ошибку допустил ещё один игрок обороны «Салавата». Речь о Павле Коледове, который на пятаке опередил Мамина и с неудобной руки поразил ворота Метсолы. Да-да, вы не ослышались. Похоже, от такого развития событий опешил и сам финский голкипер.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8aef4efdbf7b9e2a7c14694d51e1c989_hd/q728685/bd4f3818d38bf87b501fdf5ebb622565/4760883470?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Правда, гости отыгрались практически сразу. Хоккеисты Томи Лямся поборолись у борта, Гранлунд прострелил на пятак, но у Хартикайнена не получилось замкнуть.

Команда Салават Юлаев

Атака гостей продолжилась вторым темпом, Маннинен получил пас, немного продвинулся вперёд и с ползоны вколотил шайбу в верхний угол ворот Шарыченкова. Всё было разыграно как по нотам.

В концовке периода случилось самое интересное. Сперва Коростелёв с пятака не сумел пробить Метсолу. «Армейцы» не переставали нагнетать давление, Окулов бросил с правого края — Мамин подобрал отскок и с двух метров добил шайбу в ворота. Взбешённый Юха Метсола буквально полетел к арбитрам и пытался им доказать, что ранее его атаковали не по правилам, но судьи гол засчитали.

Далее Карнаухов на большой скорости влетел в голову Алексееву. Александра с разбитым лицом отвели в раздевалку, а за молодого игрока Павлу решил отомстить Семёнов, ввязавшийся в драку. В результате Карнаухову выписали «5+20», а Семёнову — две минуты.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_04ae38307b9f79bf7bbfd613ef78172b_hd/q728805/96be84236432c081b22375a980cb9c0d/4760883509?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Кстати, дебютировал в КХЛ и молодой «армейский» защитник Даниил Чайка, отыгравший в первом периоде четыре смены. Совсем недавно Даниил успешно выступил на Кубке Карьяла в составе сборной России. А вот другой триумфатор финского этапа Евротура — форвард гостей Родион Амиров — в заявку своего команды не попал (официальная причина — травма). Зато вернулся в состав Никита Сошников, отправленный в третье звено.



Команда ЦСКА

Сразу отметим, что во второй двадцатиминутке Алексеев вернулся на лёд. Значит, с сотрясением, к счастью, обошлось. «Салават», показалось, реализовал большинство и восстановил статус-кво. Мухамадуллин набросил от синей линии — Шарыченков не удержал шайбу, Кадейкин поборолся и добил её в сетку. Но судьи после запроса Игоря Никитина зафиксировали блокировку вратаря, не засчитав гол.



Но своего Уфа всё равно добилась. Панин выдал шикарный пас на Кугрышева, которому оставалось просто положить клюшку на лёд и переправить шайбу в цель. Но даже этого не потребовалось — помог рикошет от конька защитника Чайки.

На второй перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу ЦСКА. В очередной раз ошибся Коледов, не сумевший как следует выбросить шайбу из зоны. Оплошностью соперника воспользовался Слепышев, забивший хлёстким кистевым броском. От Антона постоянно исходит опасность.



Третий отрезок встречи «Салават» начал в большинстве — две минуты перед самой сиреной выписали Дальбеку. Реализовать лишнего Уфа не смогла. 7 минут 17 секунд — столько времени без пауз команды играли в третьем периоде. Символично игру остановил гол Окулова, после чего шансы уфимцев заработать хотя бы очко значительно снизились.

После гола Лайпсика в большинстве они исправились окончательно. Метсола не успел переместиться из одного угла ворот в другой, а с дисциплиной и защитой у юлаевцев явно наблюдались проблемы.

В самой концовке «Салават» получил шанс сыграть «5 на 3» (двумя минутами наказали Лайпсика и Кемпе), но времени хватило только на один гол. Перед самой сиреной броском сходу забил Хартикайнен, у которого отчётный матч не слишком получился.

5:3 — итоговый результат встречи, закончившейся символическим вбрасыванием в центральном круге с участием двух капитанов — Андронова и защитника Панина. Если уж делать шоу, то во всём.