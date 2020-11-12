«Сочи» нанес рижскому «Динамо» 13-е поражение подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей. У победителей отличились Эре Карьялайнен (44-я минута), Игорь Руденков (48) и Мальте Стремвалль (55). У хозяев шайбу забросил Евгений Грачев (60).

В четверг руководство КХЛ объявило о присуждении «Динамо» двух технических поражений в играх против подмосковного «Витязя» и магнитогорского «Металлурга», которые должны были пройти 17 и 19 октября.