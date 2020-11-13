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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никитин: Голдобин сломал руку и выбыл на месяц

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Николай Голдобин сломал руку и выбыл на месяц, сообщил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

«У Голдобина перелом руки, он будет проходить курс реабилитации, готовиться. Думаю, он выбыл на месяц», — сказал Никитин, которого цитирует официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне КХЛ на счету Голдобина 4 шайбы и 7 результативных передач в 21 матче.

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