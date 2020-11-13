«Ак Барс» представил форму из переработанного пластика
«Ак Барс» на официальном сайте представил игровую форму, которая сделана из переработанного пластика.
«Ак Барс» на официальном сайте представил игровую форму, которая сделана из переработанного пластика.
«Новая форма выполнена в черном цвете. Комплекты изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и по своим характеристикам не уступают традиционным экземплярам. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Все нанесение на форме выполнено методом сублимационной печати. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку», — говорится в сообщении клуба.
«Ак Барс» после 25 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 36 очков.