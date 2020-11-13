Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
12.11
ЦСКА
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
12.11
ХК Динамо
Северсталь
Б
23
Хоккей. КХЛ
12.11
Витязь
СКА
18
Хоккей. КХЛ
12.11
Динамо Р
Сочи
13
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
12:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» представил форму из переработанного пластика

«Ак Барс» на официальном сайте представил игровую форму, которая сделана из переработанного пластика.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Новая форма выполнена в черном цвете. Комплекты изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и по своим характеристикам не уступают традиционным экземплярам. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Все нанесение на форме выполнено методом сублимационной печати. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку», — говорится в сообщении клуба.

«Ак Барс» после 25 матчей лидирует в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 36 очков.

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Отбор Евро: Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Неймар вновь требует от «Барселоны» 43,6 млн евро
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь