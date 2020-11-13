«Ак Барс» представил форму из переработанного пластика

«Новая форма выполнена в черном цвете. Комплекты изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и по своим характеристикам не уступают традиционным экземплярам. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Все нанесение на форме выполнено методом сублимационной печати. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку», — говорится в сообщении клуба.