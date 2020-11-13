Матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Москве со зрителями

Игра пройдет 23 ноября на стадионе в Петровском парке, она будет приурочена к 70-летию «Авангарда». «Матч с “Ак Барсом” проведём в Москве и со зрителями», — говорится в сообщении.

«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведём его в Москве. Будет много активностей, приглашаю всех омичей и наших болельщиков, живущих в столице», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, чьи слова приводятся на сайте клуба.

«Авангард» с сезона-2018/19 проводит домашние игры в Балашихе из-за проблем с ареной в Омске, которая была снесена и на месте которой строится новая. В начале ноября запрет на проведение мероприятий со зрителями был продлен в Подмосковье до 22 ноября.