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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Москве со зрителями

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» состоится в Москве, сообщается на странице «ястребов» в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра пройдет 23 ноября на стадионе в Петровском парке, она будет приурочена к 70-летию «Авангарда». «Матч с “Ак Барсом” проведём в Москве и со зрителями», — говорится в сообщении.

«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведём его в Москве. Будет много активностей, приглашаю всех омичей и наших болельщиков, живущих в столице», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, чьи слова приводятся на сайте клуба.

«Авангард» с сезона-2018/19 проводит домашние игры в Балашихе из-за проблем с ареной в Омске, которая была снесена и на месте которой строится новая. В начале ноября запрет на проведение мероприятий со зрителями был продлен в Подмосковье до 22 ноября.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что футбольные и хоккейные матчи в Москве могут проходить с участием зрителей, но с заполняемостью трибун не более чем на четверть от их вместимости.

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