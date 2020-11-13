Матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдет в Москве со зрителями
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» состоится в Москве, сообщается на странице «ястребов» в Twitter.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» состоится в Москве, сообщается на странице «ястребов» в Twitter.
Игра пройдет 23 ноября на стадионе в Петровском парке, она будет приурочена к 70-летию «Авангарда». «Матч с “Ак Барсом” проведём в Москве и со зрителями», — говорится в сообщении.
«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведём его в Москве. Будет много активностей, приглашаю всех омичей и наших болельщиков, живущих в столице», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, чьи слова приводятся на сайте клуба.
«Авангард» с сезона-2018/19 проводит домашние игры в Балашихе
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что футбольные и хоккейные матчи в Москве могут проходить с участием зрителей, но с заполняемостью трибун не более чем на четверть от их вместимости.