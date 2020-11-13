Минское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды. На гол Владимира Бутузова (7-я минута) гости ответили точными бросками Брэндона Козуна (8) и Шэйна Принса (50).
Минский клуб в следующем матче сыграет на выезде с казахстанским «Барысом» 15 ноября. «Амур» в тот же день примет омский «Авангард».