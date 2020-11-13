Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Мн
12
Хоккей. КХЛ
12.11
ЦСКА
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
12.11
ХК Динамо
Северсталь
Б
23
Хоккей. КХЛ
12.11
Витязь
СКА
18
Хоккей. КХЛ
12.11
Динамо Р
Сочи
13
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» победило «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу белорусской команды. На гол Владимира Бутузова (7-я минута) гости ответили точными бросками Брэндона Козуна (8) и Шэйна Принса (50).

Минский клуб в следующем матче сыграет на выезде с казахстанским «Барысом» 15 ноября. «Амур» в тот же день примет омский «Авангард».

Амур
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Динамо Мн
 В тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Россия в гостях у Турции и другие: Топ-5 ставок выходных
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Неймар вновь требует от «Барселоны» 43,6 млн евро
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь