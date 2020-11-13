После победы на Евротуре русскую молодежь называли сильнейшей в мире. Но доверять им в КХЛ больше не стали
Но есть, правда, исключения.
Но есть, правда, исключения.
После уверенной победы на Кубке Карьяла было много комментариев известных хоккейных людей о том, какая перспективная и сильная молодежь растет в России. Выступлением команды Игоря Ларионова были довольны все и предрекали ребятам из сборной светлое будущее. Однако, вернувшись из расположения национальной команды, не всех ждали с распростертыми объятиями. Рассказываем, как провели первые матчи в ноябре игроки сборной России.
Ярослав Аскаров, СКА.
На Кубке Карьяла: 3 матча, 96,2% отраженных бросков.
После Евротура игроки СКА остались в Хельсинки, где во вторник их команда играла с «Йокеритом». Эту встречу сборники пропускали, зато вышли на следующий матч в Подольске. С «Витязем» у Аскарова было не так много работы: 24 сэйва и уверенная победа 8:1.
Артур Ахтямов из «Ак Барса» и Вадим Жеренко из московского «Динамо» не играли на Кубке Карьяла и не провели пока ни одной встречи после возвращения из Финляндии.
Кирилл Кирсанов, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Сыграл с «Витязем» больше 15 минут, нанес один бросок по воротам, общей картины точно не испортил.
Егор Шеховцов, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Отправился в расположение «СКА-Невы». В четверг провел матч с питерским «Динамо» (3:1), провел на льду 18:19, заработал «+1».
Шакир Мухамадуллин, «Салават Юлаев»
На Кубке Карьяла: 3 матча 2 (0+2) очка.
Один из лидеров российской обороны на протяжении всего сезона выступает в КХЛ. В четверг провел матч с ЦСКА, отыграл 15 минут, но полезными действиями не отметился. Зато ушел без минуса, несмотря на поражение своей команды 3:5.
Роман Бычков, «Локомотив»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Так и не дебютировал до сих пор в КХЛ, на протяжении осени выступает за «Буран». На этой неделе еще не играл.
Никита Седов, ХК «Сочи»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Талантливый защитник хоть и играет в КХЛ, но не слишком доверяют ему в «Сочи. С «Авангардом» 10 ноября отыграл всего 8 минут, через два дня с рижским «Динамо» — уже 13. Игровое время защитника после Карьяла заметно выросло, есть шанс, что Никите дадут раскрыться.
Даниил Чайка, ЦСКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (1+2) очка.
Чайка провел турнир в Хельсинки неоднозначно: шикарно играл в атаке, но допускал ошибки в обороне. Тем не менее на этой неделе его привлекли к тренировкам основы ЦСКА (до этого он немного матчей провел в МХЛ и ВХЛ). В четверг 18-летний защитник дебютировал в в КХЛ. В матче с «Салаватом» провел на льду меньше трех минут и получил «-1».
Семен Чистяков, «Авангард»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (0+1) очко.
Один из лидеров российской обороны столкнулся с трудностями в своем клубе. В конце сентября он играл в «Авангарде» по 17 минут, а в последней встрече с «Сочи» вышел только на 16 секунд.
Даниил Кузьмин из системы ЦСКА и Дмитрий Костенко из «Лады» не сыграли в Хельсинки. Кузьмин играет в «Красной Армии» по 13−14 минут. Костенко на этой неделе матчей не проводил.
Родион Амиров, «Салават Юлаев»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (3+0) очка.
Лучший нападающий турнира в этом сезоне выступает в КХЛ. За «Салават» играет нестабильно, но уже забивает и набирает очки. В матче с ЦСКА участие не принял, официальная причина — травма.
Данил Алалыкин, «Салават Юлаев»
На Кубке Карьяла: 2 матча, 0 очков.
Только подбирается к основе уфимской команды. По приезде пока не сыграл ни за одну из команд системы.
Данил Башкиров, «Салават Юлаев»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
В этом сезоне зарекомендовал себя как игрок основы «Салавата». С ЦСКА отыграл 9:23 минуты — стандартное для себя время в КХЛ. Закончил встречу с «-1».
Егор Афанасьев, ЦСКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 4 (2+2) очка.
Одно из открытий Кубка Карьяла, ярко себя проявил в команде Ларионова. До турнира нападающий провел только два матча в сезоне за «Красную Армию». На этой неделе вместе с Чайкой его подключили к тренировкам с основой. Никитин даже заявил форварда на игру со «Спартаком», но так его и не выпустил.
Тахир Мингачев, ЦСКА
На Кубке Карьяла: 1 матч, 0 очков.
Не пользовался доверием у Ларионова, хотя до этого успел даже поиграть в КХЛ. После Хельсинки еще не провел ни одного матча.
Захар Бардаков, «Витязь»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
В первом матче с финнами отметился десятиминутным штрафом за то, что вступился за партнера. После игры Ларионов не стал осуждать форварда за его действия. В этом сезоне Захар выступает за «Витязь». Матч 10 ноября он пропустил, зато вышел против СКА. Бардаков провел на льду 9:17, заработал «-2», что при счете 1:8 не так и плохо.
Арсений Грицюк, «Авангард»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Несмотря на отсутствие очков неплохо проявил себя в сборной, но после сразу был командирован из «Авангарда» в новокузнецкий «Металлург». С «Торосом» отдал одну голевую передачу, провел на льду 14:52, а матче с «Молотом» очков не набрал.
Егор Чинахов, «Авангард»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (2+1) очка.
Один из лидеров молодежной сборной успешно в этом сезоне выступает за «Авангард». В матче с «Сочи» 10 ноября вышел в первом звене, играл в большинстве, провел на льду 14:42, но очков не набрал.
Дмитрий Злодеев, «Динамо» М
На Кубке Карьяла: 1 матч, 0 очков.
До сих пор не получил шанса дебютировать в КХЛ. Вернувшись из Хельсинки, был направлен в команду МХЛ. Провел два матча, отметился двумя голевыми передачами.
Максим Грошев, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (0+1) очко.
Перед стартом Евротура перешел из «Нефтехимика» в СКА. В дебютной встрече за новую команду не смог проявить себя, провел всего 6:18 на льду и был отправлен в запас.
Василий Подколзин, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 5 (1+4) очка.
Лучший бомбардир Кубка Карьяла вышел в матче с «Витязем» в первом звене, провел на льду 12:55, набрал 2 (1+1) очка и показал, что очень нуждается в тренерском доверии — только так он может приносить результат.
Егор Спиридонов, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.
Не сыграл после возвращения из сборной, но вполне может получить шанс в основе СКА в ближайших матчах.
Марат Хуснутдинов, СКА
На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (1+0) очка.
Центрфорвард ярко проявил себя в сборной и получил возможность сыграть за СКА. С «Витязем» отыграл семь минут и отметился голевой передачей.
Илья Сафонов, «Ак Барс»
На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (1+2) очка.
Один из важных игроков команды Ларионова совсем не много времени получает в «Ак Барсе». С «Трактором» и «Торпедо» сыграл по 3:25 и 5:41 соответственно. За такое время сложно
Максим Березкин, «Локомотив»
Не сыграл на Евротуре, зато провел один матч за «Локомотив» на этой неделе. С «Барысом» очков не набрал, сыграл 7:04.
После Кубка Карьяла молодым россиянам не стали больше доверять в клубах КХЛ. Единственное исключение — СКА, который выпустил практически всех сборников с «Витязем». В КХЛ дебютировал Чайка, но 18-летнему защитнику еще очень далеко до основы ЦСКА. Остальные как играли на вторых ролях, так на них и остались. Многим же