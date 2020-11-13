После победы на Евротуре русскую молодежь называли сильнейшей в мире. Но доверять им в КХЛ больше не стали

После уверенной победы на Кубке Карьяла было много комментариев известных хоккейных людей о том, какая перспективная и сильная молодежь растет в России. Выступлением команды Игоря Ларионова были довольны все и предрекали ребятам из сборной светлое будущее. Однако, вернувшись из расположения национальной команды, не всех ждали с распростертыми объятиями. Рассказываем, как провели первые матчи в ноябре игроки сборной России.

Вратари

Ярослав Аскаров, СКА.

На Кубке Карьяла: 3 матча, 96,2% отраженных бросков.

После Евротура игроки СКА остались в Хельсинки, где во вторник их команда играла с «Йокеритом». Эту встречу сборники пропускали, зато вышли на следующий матч в Подольске. С «Витязем» у Аскарова было не так много работы: 24 сэйва и уверенная победа 8:1.

Артур Ахтямов из «Ак Барса» и Вадим Жеренко из московского «Динамо» не играли на Кубке Карьяла и не провели пока ни одной встречи после возвращения из Финляндии.

Защитники

Кирилл Кирсанов, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Сыграл с «Витязем» больше 15 минут, нанес один бросок по воротам, общей картины точно не испортил.

Егор Шеховцов, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Отправился в расположение «СКА-Невы». В четверг провел матч с питерским «Динамо» (3:1), провел на льду 18:19, заработал «+1».

Шакир Мухамадуллин, «Салават Юлаев»

На Кубке Карьяла: 3 матча 2 (0+2) очка.

Один из лидеров российской обороны на протяжении всего сезона выступает в КХЛ. В четверг провел матч с ЦСКА, отыграл 15 минут, но полезными действиями не отметился. Зато ушел без минуса, несмотря на поражение своей команды 3:5.

Роман Бычков, «Локомотив»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Так и не дебютировал до сих пор в КХЛ, на протяжении осени выступает за «Буран». На этой неделе еще не играл.

Никита Седов, ХК «Сочи»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Талантливый защитник хоть и играет в КХЛ, но не слишком доверяют ему в «Сочи. С «Авангардом» 10 ноября отыграл всего 8 минут, через два дня с рижским «Динамо» — уже 13. Игровое время защитника после Карьяла заметно выросло, есть шанс, что Никите дадут раскрыться.

Даниил Чайка, ЦСКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (1+2) очка.

Чайка провел турнир в Хельсинки неоднозначно: шикарно играл в атаке, но допускал ошибки в обороне. Тем не менее на этой неделе его привлекли к тренировкам основы ЦСКА (до этого он немного матчей провел в МХЛ и ВХЛ). В четверг 18-летний защитник дебютировал в в КХЛ. В матче с «Салаватом» провел на льду меньше трех минут и получил «-1».

Семен Чистяков, «Авангард»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (0+1) очко.

Один из лидеров российской обороны столкнулся с трудностями в своем клубе. В конце сентября он играл в «Авангарде» по 17 минут, а в последней встрече с «Сочи» вышел только на 16 секунд.

Даниил Кузьмин из системы ЦСКА и Дмитрий Костенко из «Лады» не сыграли в Хельсинки. Кузьмин играет в «Красной Армии» по 13−14 минут. Костенко на этой неделе матчей не проводил.

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Нападающие

Родион Амиров, «Салават Юлаев»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (3+0) очка.

Лучший нападающий турнира в этом сезоне выступает в КХЛ. За «Салават» играет нестабильно, но уже забивает и набирает очки. В матче с ЦСКА участие не принял, официальная причина — травма.

Данил Алалыкин, «Салават Юлаев»

На Кубке Карьяла: 2 матча, 0 очков.

Только подбирается к основе уфимской команды. По приезде пока не сыграл ни за одну из команд системы.

Данил Башкиров, «Салават Юлаев»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

В этом сезоне зарекомендовал себя как игрок основы «Салавата». С ЦСКА отыграл 9:23 минуты — стандартное для себя время в КХЛ. Закончил встречу с «-1».

Егор Афанасьев, ЦСКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 4 (2+2) очка.

Одно из открытий Кубка Карьяла, ярко себя проявил в команде Ларионова. До турнира нападающий провел только два матча в сезоне за «Красную Армию». На этой неделе вместе с Чайкой его подключили к тренировкам с основой. Никитин даже заявил форварда на игру со «Спартаком», но так его и не выпустил.

Тахир Мингачев, ЦСКА

На Кубке Карьяла: 1 матч, 0 очков.

Не пользовался доверием у Ларионова, хотя до этого успел даже поиграть в КХЛ. После Хельсинки еще не провел ни одного матча.

Захар Бардаков, «Витязь»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

В первом матче с финнами отметился десятиминутным штрафом за то, что вступился за партнера. После игры Ларионов не стал осуждать форварда за его действия. В этом сезоне Захар выступает за «Витязь». Матч 10 ноября он пропустил, зато вышел против СКА. Бардаков провел на льду 9:17, заработал «-2», что при счете 1:8 не так и плохо.

Арсений Грицюк, «Авангард»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Несмотря на отсутствие очков неплохо проявил себя в сборной, но после сразу был командирован из «Авангарда» в новокузнецкий «Металлург». С «Торосом» отдал одну голевую передачу, провел на льду 14:52, а матче с «Молотом» очков не набрал.

Егор Чинахов, «Авангард»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (2+1) очка.

Один из лидеров молодежной сборной успешно в этом сезоне выступает за «Авангард». В матче с «Сочи» 10 ноября вышел в первом звене, играл в большинстве, провел на льду 14:42, но очков не набрал.

Дмитрий Злодеев, «Динамо» М

На Кубке Карьяла: 1 матч, 0 очков.

До сих пор не получил шанса дебютировать в КХЛ. Вернувшись из Хельсинки, был направлен в команду МХЛ. Провел два матча, отметился двумя голевыми передачами.

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Максим Грошев, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (0+1) очко.

Перед стартом Евротура перешел из «Нефтехимика» в СКА. В дебютной встрече за новую команду не смог проявить себя, провел всего 6:18 на льду и был отправлен в запас.

Василий Подколзин, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 5 (1+4) очка.

Лучший бомбардир Кубка Карьяла вышел в матче с «Витязем» в первом звене, провел на льду 12:55, набрал 2 (1+1) очка и показал, что очень нуждается в тренерском доверии — только так он может приносить результат.

Егор Спиридонов, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 0 очков.

Не сыграл после возвращения из сборной, но вполне может получить шанс в основе СКА в ближайших матчах.

Марат Хуснутдинов, СКА

На Кубке Карьяла: 3 матча, 1 (1+0) очка.

Центрфорвард ярко проявил себя в сборной и получил возможность сыграть за СКА. С «Витязем» отыграл семь минут и отметился голевой передачей.

Илья Сафонов, «Ак Барс»

На Кубке Карьяла: 3 матча, 3 (1+2) очка.

Один из важных игроков команды Ларионова совсем не много времени получает в «Ак Барсе». С «Трактором» и «Торпедо» сыграл по 3:25 и 5:41 соответственно. За такое время сложно что-то показать на льду.

Максим Березкин, «Локомотив»

Не сыграл на Евротуре, зато провел один матч за «Локомотив» на этой неделе. С «Барысом» очков не набрал, сыграл 7:04.

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