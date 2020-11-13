Канадские джокеры «Барыса». Как в команде Михайлиса дебютировали новички-легионеры

В тренерском штабе «Барыса» надеялись, что новобранцы сумеют закрыть проблемные позиции. В первую очередь, это центральный нападающий. 29-летний Варон только приживается в команде, но во всех трех стартовых играх поучаствовал в голевых комбинациях. Вышел в лидеры канадец и по выигранным вбрасываниям: в дебютной игре выиграл 63 процента сражений на точке, а средний его показатель 53,2.

78,85 — процент успешных передач канадца. Это еще один лучший показатель среди игроков линии атаки в клубе. В трех стартовых играх в турнире Варон совершил четыре броска по воротам соперников, и, возможно, в скором времени дебютант забьет первый гол в турнире. А пока, помимо трех передач у него пять силовых приемов и три блокированных броска.

С восьми силовых приемов начал карьеру в КХЛ 25-летний защитник Хетерингтон. 193-сантиметровый канадец также заблокировал два броска и забил дебютный гол (1+1): в матче с «Локомотивом» он сыграл успешно на добивании. Он проводит на площадке почти 20 минут, а за три встречи совершил три броска в створ ворот.