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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

Канадские джокеры «Барыса». Как в команде Михайлиса дебютировали новички-легионеры

Канадский центрфорвард Фил Варон выиграл больше 50 процентов вбрасываний в дебютных встречах за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а его соотечественник Диллон Хетерингтон забил первый гол на турнире. О старте новых джокеров в команде Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В тренерском штабе «Барыса» надеялись, что новобранцы сумеют закрыть проблемные позиции. В первую очередь, это центральный нападающий. 29-летний Варон только приживается в команде, но во всех трех стартовых играх поучаствовал в голевых комбинациях. Вышел в лидеры канадец и по выигранным вбрасываниям: в дебютной игре выиграл 63 процента сражений на точке, а средний его показатель 53,2.

78,85 — процент успешных передач канадца. Это еще один лучший показатель среди игроков линии атаки в клубе. В трех стартовых играх в турнире Варон совершил четыре броска по воротам соперников, и, возможно, в скором времени дебютант забьет первый гол в турнире. А пока, помимо трех передач у него пять силовых приемов и три блокированных броска.

С восьми силовых приемов начал карьеру в КХЛ 25-летний защитник Хетерингтон. 193-сантиметровый канадец также заблокировал два броска и забил дебютный гол (1+1): в матче с «Локомотивом» он сыграл успешно на добивании. Он проводит на площадке почти 20 минут, а за три встречи совершил три броска в створ ворот.

Добавим, что «Барыс» следующий матч проведет на своем льду против минского «Динамо». К матчу, который пройдет 15 ноября, оба соперника подходят с победами: казахстанцы на выезде обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:1, а «Динамо» с тем же результатом переиграло «Амур».

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