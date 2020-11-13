«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У «Сибири» забросил Евгений Чесалин (34).
Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника «Сибири» Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.
В нынешнем сезоне «Авангард» одержал третью победу в трех матчах с «Сибирью», в двух предыдущих встречах омичи побеждали с «сухим» счетом (1:0, 4:0).
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 25 матчах. «Сибирь» идет девятой с 21 очком в 26 матчах. Следующий матч омичи проведут 15 ноября в Хабаровске, где сыграют с «Амуром», «Сибирь» в тот же день сыграет дома против магнитогорского «Металлурга».