«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У «Сибири» забросил Евгений Чесалин (34).

Команда Авангард

Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника «Сибири» Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.

В нынешнем сезоне «Авангард» одержал третью победу в трех матчах с «Сибирью», в двух предыдущих встречах омичи побеждали с «сухим» счетом (1:0, 4:0).