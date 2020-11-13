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17:58 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

ТАСС, 13 ноября. Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 2 160 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе омичей голами отметились Рид Буше (41-я и 45-я минута), Семен Чистяков (48) и Иржи Секач (60). У «Сибири» забросил Евгений Чесалин (34).

Команда
Авангард

Матч стал 600-м в регулярных чемпионатах КХЛ для защитника «Сибири» Константина Алексеева. Для 19-летнего Чистякова эта шайба стала дебютной в КХЛ.

В нынешнем сезоне «Авангард» одержал третью победу в трех матчах с «Сибирью», в двух предыдущих встречах омичи побеждали с «сухим» счетом (1:0, 4:0).

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 25 матчах. «Сибирь» идет девятой с 21 очком в 26 матчах. Следующий матч омичи проведут 15 ноября в Хабаровске, где сыграют с «Амуром», «Сибирь» в тот же день сыграет дома против магнитогорского «Металлурга».

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1:4
0:0, 1:0, 0:4
Авангард
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