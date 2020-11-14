Ковальчук хочет получать в России $1 млн. С такими запросами он быстрее найдет себе клуб в Америке
Правда, в деньгах все равно придется подвинуться.
Правда, в деньгах все равно придется подвинуться.
К середине ноября только два россиянина из Северной Америки не подписали контракты с клубами НХЛ. Михаил Сергачев до сих пор договаривается с «Тампой» о сумме соглашения, а Илья Ковальчук просто не имеет конкретных предложений от команд. Журналисты включали 37-летнего нападающего в список самых востребованных свободных агентов на рынке, однако спустя почти полтора месяца с момента его открытия никто так и не заполучил Илью. В разное время ходили разговоры о том, что Ковальчуком интересуется «Бостон», «Монреаль», «Каролина», но никакого подтверждения они не нашли.
Живет сейчас Илья в
Круг тех, кто теоретически может претендовать на Ковальчука в России, узок. В условный «Амур» он не поедет, только в команду с чемпионскими амбициями. В СКА Илья не вернется
В настоящий момент ни у одного клуба, кто бы мог выписать игроку такую зарплату за неполный сезон (треть регулярки позади), нет денег. Все богатые команды ограничены потолком зарплат в 900 млн, а бедные и не смогли бы найти столько миллионов на одного хоккеиста. Да и главное зачем. Давать 37-летнему форварду одну из самых больших зарплат в лиге глупо, ведь как бы упорно Илья не тренировался, вряд ли он в одиночку способен приносить победы. И никто сейчас не будет ради Ковальчука расставаться с хоккеистами и искать деньги под потолком — он не Коннор Макдэвид и не Андрей Свечников, чтобы идти ради него на такие жертвы. Трудно поверить, что сам Ковальчук не понимает ситуации на российском рынке хоккея. Или он намеренно выставил неподъемный ценник, чтобы даже предложений из КХЛ не получать?
Как бы странно это ни звучало, но на сегодняшний момент у Ильи больше шансов подписать контракт в НХЛ, чем в России. Правда, на $1 млн все равно нельзя рассчитывать, скорее на $700 тыс, как год назад в «Монреале». По российским меркам это хорошая зарплата, в лучшей хоккейной лиге — копейки. Нужно отметить, что Ковальчук не единственный ветеран, кто сидит без клуба. Новый контракт до сих пор не подписали Здено Хара и Кори Перри, которые провели