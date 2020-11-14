Ковальчук хочет получать в России $1 млн. С такими запросами он быстрее найдет себе клуб в Америке

К середине ноября только два россиянина из Северной Америки не подписали контракты с клубами НХЛ. Михаил Сергачев до сих пор договаривается с «Тампой» о сумме соглашения, а Илья Ковальчук просто не имеет конкретных предложений от команд. Журналисты включали 37-летнего нападающего в список самых востребованных свободных агентов на рынке, однако спустя почти полтора месяца с момента его открытия никто так и не заполучил Илью. В разное время ходили разговоры о том, что Ковальчуком интересуется «Бостон», «Монреаль», «Каролина», но никакого подтверждения они не нашли.

Олимпийский чемпионат уже не играет на протяжении трех месяцев и, кажется, отдыхать ему порядком надоело.

Живет сейчас Илья в Лос-Анджелесе, однако несколько раз осенью летал в Москву, где появлялся на играх КХЛ. Все это лишь подогревало интерес к его персоне и всякий раз заставляло вернуться к теме: может ли Ковальчук снова играть на родине. Сам хоккеист никак не комментирует эти слухи. За межсезонье он дал лишь один комментарий The Athletic, в котором заявил, что тренируется и ждет хороших предложений из НХЛ, не собираясь никуда торопиться (материал вышел в конце октября). Но его все равно отправляют в КХЛ. В октябре была информация о варианте поиграть за «Спартак» до открытия тренировочных лагерей в Америке. Но агент игрока Юрий Николаев и генменеджер красно-белых Алексей Жамнов опровергли эту информацию. Открестились от форварда и в «Авангарде», причем заранее, еще в сентябре — генменеджер Алексей Волков ясно дал понять общественности, что этого игрока его клуб не рассматривает.

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Круг тех, кто теоретически может претендовать на Ковальчука в России, узок. В условный «Амур» он не поедет, только в команду с чемпионскими амбициями. В СКА Илья не вернется из-за не самых теплых отношений с Романом Ротенбергом. Директор «Автомобилиста» Максим Рябков признавался, что фамилия этого нападающего даже не поднималась в клубе. Другие богатые команды (ЦСКА, «Металлург», «Динамо») также интереса не проявляли. И это все случилось до того, как стало известно о запросах Ковальчука (вероятно, в клубах о них знали еще в сентябре). Нашему изданию стало известно, что игрок рассматривает возможность возвращения в КХЛ, если сможет договориться с одним из клубов о контракте до конца сезона на сумму в $1 млн. По нынешнему курсу это 77 млн рублей.

В настоящий момент ни у одного клуба, кто бы мог выписать игроку такую зарплату за неполный сезон (треть регулярки позади), нет денег. Все богатые команды ограничены потолком зарплат в 900 млн, а бедные и не смогли бы найти столько миллионов на одного хоккеиста. Да и главное зачем. Давать 37-летнему форварду одну из самых больших зарплат в лиге глупо, ведь как бы упорно Илья не тренировался, вряд ли он в одиночку способен приносить победы. И никто сейчас не будет ради Ковальчука расставаться с хоккеистами и искать деньги под потолком — он не Коннор Макдэвид и не Андрей Свечников, чтобы идти ради него на такие жертвы. Трудно поверить, что сам Ковальчук не понимает ситуации на российском рынке хоккея. Или он намеренно выставил неподъемный ценник, чтобы даже предложений из КХЛ не получать?

Как бы странно это ни звучало, но на сегодняшний момент у Ильи больше шансов подписать контракт в НХЛ, чем в России. Правда, на $1 млн все равно нельзя рассчитывать, скорее на $700 тыс, как год назад в «Монреале». По российским меркам это хорошая зарплата, в лучшей хоккейной лиге — копейки. Нужно отметить, что Ковальчук не единственный ветеран, кто сидит без клуба. Новый контракт до сих пор не подписали Здено Хара и Кори Перри, которые провели плей-офф успешнее россиянина. Каких-то новостей стоит ждать перед открытием тренировочных лагерей или уже в начале сезона. Подписание Ковальчука — явно не приоритетная задача для клубов НХЛ. Переговоры с ним начнутся после того, как состав будет сформирован и станет понятно, что в коллективе не хватает ветерана, способного забивать и отдавать передачи. Только проблема в том, что не факт, что такие команды появятся, а если и появятся — что они выберут именно Илью.