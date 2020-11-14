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19:45 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ, забросив семь шайб

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» со счетом 7:0. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 1 817 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (9-я минута), Антон Слепышев (12), Сергей Андронов (26, 51), Егор Афанасьев (44), Мэт Робинсон (47) и Никита Коростелев (59).

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Афанасьев, в воскресенье ставший победителем Кубка Карьяла в составе сборной России, забросил свою первую шайбу в КХЛ. В стартовом составе «Сочи» на лед вышел внук Владислава Третьяка голкипер Максим Третьяк. На 47-й минуте его заменили на Алексея Красикова, однако на 54-й Третьяк вернулся на площадку.

ЦСКА продлил победную серию в очных встречах с сочинским клубом до 14 матчей. Всего армейцы оказались сильнее в 23 из 24 игр между командами.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 41 очко в 26 матчах. «Сочи» идет на 10-м месте с 18 очками в 25 встречах. В следующем матче красно-синие 16 ноября сыграют дома против ярославского «Локомотива». Сочинцы 19 ноября на выезде встретятся с минским «Динамо».

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ЦСКА
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