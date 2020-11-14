«Спартак» обыграл «Витязь» в матче КХЛ, забросив семь шайб
ТАСС, 14 ноября. Московский «Спартак» на выезде обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.
ТАСС, 14 ноября. Московский «Спартак» на выезде обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.
В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (5-я и 59-я минуты), Илья Талалуев (8), Лукаш Радил (16, 59), Андрей Зубарев (19), и Сергей Широков (31). У проигравших отличились Данила Моисеев (14), Джастин Дэнфорт (32) и Маттиас Теденбю (34). После четвертой пропущенной шайбы в составе подольской команды произошла замена вратаря, вместо Антона Тодыкова в игру вступил Илья Ежов.
«Спартак» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Результаты других матчей игрового дня
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 (ОТ);.
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2;.
«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5;.
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2.