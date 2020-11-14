Лидер «Динамо» заснул в овертайме на радость Уфе. Шипачёв хотел спихнуть ошибку на вратаря
Волевая победа «Салавата» в Москве и важнейший победный гол для Никиты Сошникова.
Волевая победа «Салавата» в Москве и важнейший победный гол для Никиты Сошникова.
Большой игровой день в КХЛ начинался в Москве, причём сразу же самым ярким по вывеске матчем.
Московское «Динамо» против «Салавата Юлаева». Уфимцы продолжали свои столичные гастроли после поражения от ЦСКА,
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Начало игры оказалось полностью за хозяевами площадки. Не сказать, что «Динамо» сильно переигрывало «Салават» или предложило гостям
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А затем странными действиями отметился опытнейший 34-летний Евгений Бирюков. Защитник «Салавата» замешкался при движении назад в своей зоне, подарил шайбу Кулёмину, а потом и вовсе потерял равновесие, неуклюже плюхнувшись на пятую точку прямо перед Метсолой. Итог — 2:0, две шайбы «Динамо» разделило три минуты.
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Вскоре
Подопечные Томи Лямся выровняли игру ещё в первом периоде, но пробить Ивана Бочарова не могли почти до самого конца второго отрезка. Тут наступило время Теэму Хартикайнена. В прошлой игре с ЦСКА финн оказался практически нейтрализован, за счёт жёсткой персональной опеки, которую применяли «армейцы».
У «Динамо» так защищаться против лучшего легионера КХЛ не получилось. Хартикайнен регулярно отрывался от опекунов, находил простор и возможность для передач, что не сулило ничего хорошего
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В начале третьего периода случился второй результативный перформанс от Харти. Он накрутил Хиетанена за воротами Бочарова, выполнил точную передачу на Маннинена, который сам здорово отклеился от защитника, и Сакари попал точно в девятку. Владимир Крикунов взял запрос, попытавшись найти положение «вне игры» в этой затяжной атаке уфимцев, но добился опытный тренер только того, что «Динамо» после пропущенной шайбы получило две минуты штрафа за задержку игры.
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При равном счёте игра пошла равная, интересная, смотрибельная. В середине периода «Динамо» забросило третью шайбу, но сразу стало понятно, что арбитры это взятие ворот отменят. Дмитрий Яшкин, конечно, здорово отработал на пятачке, в нырке занеся настоящий тачдаун, но инерционное движение клюшки чеха явно создало помеху Метсоле.
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За две минуты до сирены, казалось, в матче наступила развязка. Филип Ларсен реализовал большинство классным кистевым броском, впервые выведя «Салават» вперёд. Но в следующей же смене «Динамо» сумело отыграться, причём проблемой для уфимцев в третий раз за матч стала связка
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Но не Ефремову суждено было стать главным героем этого матча. В начале овертайма «Динамо» сумело отбиться в меньшинстве, но на 64-й минуте
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Самый дорогой хоккеист КХЛ (зарплата Шипачёва составляет 120 млн рублей за сезон. — Прим. «Чемпионата») допустил грубую результативную ошибку, причём сразу после гола Вадим в лёгкой форме предъявил претензии Ивану Бочарову. Видимо, Шипачёв посчитал, что голкипер должен был накрывать шайбу в этом эпизоде.
Таким образом, Уфа забрала два очка в Москве, но невозможно не отметить отдельно важность гола лично для Сошникова. Один из лучших бомбардиров и снайперов прошлого сезона в нынешнем угодил в яму, на
Лев Лукин