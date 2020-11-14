Лидер «Динамо» заснул в овертайме на радость Уфе. Шипачёв хотел спихнуть ошибку на вратаря

Большой игровой день в КХЛ начинался в Москве, причём сразу же самым ярким по вывеске матчем.

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Московское «Динамо» против «Салавата Юлаева». Уфимцы продолжали свои столичные гастроли после поражения от ЦСКА, бело-голубые наверняка желали исправиться перед своими болельщиками, после того, что с ними в серии буллитов в прошлой встрече сделала «Северсталь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Начало игры оказалось полностью за хозяевами площадки. Не сказать, что «Динамо» сильно переигрывало «Салават» или предложило гостям какой-то мощный стартовый штурм, просто у уфимцев чудили защитники. Что называется, и стар и млад. Сначала 18-летний Шакир Мухамадуллин потерял шайбу на чужой синей линии, не выдержав прессинга Вячеслава Кулёмина, в результате чего Владислав Ефремов убежал к воротам Метсолы и нехитрым броском в домик переиграл финна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

А затем странными действиями отметился опытнейший 34-летний Евгений Бирюков. Защитник «Салавата» замешкался при движении назад в своей зоне, подарил шайбу Кулёмину, а потом и вовсе потерял равновесие, неуклюже плюхнувшись на пятую точку прямо перед Метсолой. Итог — 2:0, две шайбы «Динамо» разделило три минуты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Вскоре бело-голубые получили шанс на третью шайбу, так как худшая команда КХЛ по игре в меньшинстве осталась вчетвером, но удаление Хартикайнена прошло для «Салавата» бесследно, а затем уфимская команда смогла проснуться.

Подопечные Томи Лямся выровняли игру ещё в первом периоде, но пробить Ивана Бочарова не могли почти до самого конца второго отрезка. Тут наступило время Теэму Хартикайнена. В прошлой игре с ЦСКА финн оказался практически нейтрализован, за счёт жёсткой персональной опеки, которую применяли «армейцы».

У «Динамо» так защищаться против лучшего легионера КХЛ не получилось. Хартикайнен регулярно отрывался от опекунов, находил простор и возможность для передач, что не сулило ничего хорошего бело-голубым. На 37-й минуте Егор Зайцев на лишний шаг отпустил от себя Теэму, тот смог выполнить зрячий наброс от синей линии, а на пятачке здорово сработал Маркус Гранлунд.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В начале третьего периода случился второй результативный перформанс от Харти. Он накрутил Хиетанена за воротами Бочарова, выполнил точную передачу на Маннинена, который сам здорово отклеился от защитника, и Сакари попал точно в девятку. Владимир Крикунов взял запрос, попытавшись найти положение «вне игры» в этой затяжной атаке уфимцев, но добился опытный тренер только того, что «Динамо» после пропущенной шайбы получило две минуты штрафа за задержку игры.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

При равном счёте игра пошла равная, интересная, смотрибельная. В середине периода «Динамо» забросило третью шайбу, но сразу стало понятно, что арбитры это взятие ворот отменят. Дмитрий Яшкин, конечно, здорово отработал на пятачке, в нырке занеся настоящий тачдаун, но инерционное движение клюшки чеха явно создало помеху Метсоле.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

За две минуты до сирены, казалось, в матче наступила развязка. Филип Ларсен реализовал большинство классным кистевым броском, впервые выведя «Салават» вперёд. Но в следующей же смене «Динамо» сумело отыграться, причём проблемой для уфимцев в третий раз за матч стала связка Кулёмин-Ефремов. Игроки нижних звеньев, которые у бело-голубых забивают по большим праздникам, классно разыграли короткую комбинацию, и Ефремов оформил дубль. В этом матче Владислав набрал 3 (2+1) очка за результативность, в предыдущих 20 матчах у него было 4 (1+3) балла.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Но не Ефремову суждено было стать главным героем этого матча. В начале овертайма «Динамо» сумело отбиться в меньшинстве, но на 64-й минуте бело-голубые пропустили довольно глупый гол. После прохода Филипа Ларсена Иван Бочаров отбил шайбу перед собой, её, казалось, подобрал находившийся поблизости Вадим Шипачёв, но лидер «Динамо» как будто заснул, замешкался и позволил подлетевшему на пятак Никите Сошникову оформить победу для «Салавата».

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Самый дорогой хоккеист КХЛ (зарплата Шипачёва составляет 120 млн рублей за сезон. — Прим. «Чемпионата») допустил грубую результативную ошибку, причём сразу после гола Вадим в лёгкой форме предъявил претензии Ивану Бочарову. Видимо, Шипачёв посчитал, что голкипер должен был накрывать шайбу в этом эпизоде.

Таким образом, Уфа забрала два очка в Москве, но невозможно не отметить отдельно важность гола лично для Сошникова. Один из лучших бомбардиров и снайперов прошлого сезона в нынешнем угодил в яму, на какое-то время даже выпал из состава «Салавата», чем породил слухи о своём обмене из Уфы. Такой трудовой гол, который стал для Сошникова всего лишь третьим в сезоне, должен помочь форварду преодолеть кризис.