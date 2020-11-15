«Автомобилист» в овертайме обыграл рижское «Динамо»

Встреча в Риге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Никита Трямкин (8-я минута) и Дэн Секстон (26). У рижан отличились Геннадий Столяров (3) и Кристапс Зиле (9). Победу «Автомобилисту» на последней минуте овертайма принес Алексей Макеев.