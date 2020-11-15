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00:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» в овертайме обыграл рижское «Динамо»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» на выезде обыграли в овертайме рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Риге завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Автомобилиста» забросили Никита Трямкин (8-я минута) и Дэн Секстон (26). У рижан отличились Геннадий Столяров (3) и Кристапс Зиле (9). Победу «Автомобилисту» на последней минуте овертайма принес Алексей Макеев.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 16 ноября против «Ак Барса» в гостях, а «Динамо» в этот же день примет китайский «Куньлунь».

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