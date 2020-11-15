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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» победил «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Амура». Шайбы в составе победителей забросили Дмитрий Архипов (18-я минута) и Александр Полунин (25-я). У «Авангарда» отличился Алексей Потапов (29-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды во вторник вновь сыграют между собой в Хабаровске.

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Амур
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Авангард
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