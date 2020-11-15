«Амур» победил «Авангард» в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу «Амура». Шайбы в составе победителей забросили Дмитрий Архипов (18-я минута) и Александр Полунин (25-я). У «Авангарда» отличился Алексей Потапов (29-я).