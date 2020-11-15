Пока Самонов деградирует в СКА, у «Витязя» проблемы с вратарями. Что происходит в КХЛ
«Куньлунь» опять развалился, у «Динамо» куча серьёзных проблем, а Тимкина вырубили могучим силовым.
«Куньлунь» опять развалился, у «Динамо» куча серьёзных проблем, а Тимкина вырубили могучим силовым.
Делимся очередной порцией наблюдений и выводов после нового игрового дня КХЛ.
Оборона подольского «Витязя» после возобновления чемпионата КХЛ представляет собой жалкое зрелище. Подмосковная команда, конечно, и раньше не была образцом надёжности у своих ворот, но сейчас — просто разваливается. 15 пропущенных шайб за две игры!
Михаил Кравец в растерянности. После игры со СКА наставник «Витязя» винил во всём судьбу-злодейку: «Так бывает, нам всё залетает, а туда — четыре штанги». Действительно, такие матчи случаются, но при этом Кравец отметил, что впереди у его команды принципиальные встречи со «Спартаком», на которые «Витязь» настроится, как следует. И что же мы увидели в первой игре подольчан с
Достойного сменщика у Ильи нет: Антон Тодыков — это несерьёзно, Пётр Кочетков (не забыли ещё лучшего вратаря МЧМ-2019?) совсем деградировал без игровой практики и уже больше месяца не попадает ни в состав «Витязя», ни в ВХЛ, и при этом его не найти в списке травмированных. Пропал некогда талантливый голкипер. Молодые вратари «Витязя» тоже не поправят ситуацию в одночасье, так что, похоже, мучиться с последним рубежом подольчанам до конца сезона.
Но когда поднимают тему вратарей «Витязя», я всегда вспоминаю Александра Самонова. В прошлом сезоне его беспардонно забрал из Подмосковья СКА, после чего Самонов сразу же получил вызов в сборную России. Казалось бы, голкипер только выиграл от такого карьерного роста? Но концепция в
Самонов просто деградирует на скамейке СКА, а мог бы регулярно играть в «Витязе» и выигрывать матчи для подмосковной команды. Александр стал жертвой сиюминутной «хотелки» петербуржского руководства, и от этой сделки в результате не выиграл никто.
Во второй половине октября китайский «дракон», временно перебравшийся в Мытищи, поднял голову, немного поиграл мускулами, слегка обнадёжив, что титул главного аутсайдера Востока не будет разыгран ещё осенью. «Куньлунь» провёл ряд качественных матчей с
«Куньлунь» всё же худшая команда Востока в нынешнем сезоне. Хоть с русскими в составе, хоть с иностранцами. Октябрьский всплеск был объясним, я его даже предсказывал после неожиданной победы «драконов» над «Салаватом», но было понятно, что это ненадолго. Рутина регулярки убивает эмоции и выводит на первый план эффективность системы тренера, но какая у Ковалёва, никогда не работавшего наставником, может быть система? Да, великий в прошлом форвард сумел поставить «Куньлуню» неплохую игру в атаке, но больше ему похвастать нечем. Оборона, целостность и структура игры, распределение сил в течение матча — тут у «Куньлуня» всё очень плохо. Точнее, пущено на самотёк, потому что я не могу сказать, во что конкретно играет китайская команда.
В то время как наши родные клубы с историей и школой, выкинутые КХЛ с глаз долой, потихоньку загибаются без денег и внимания.
Когда летом Владимир Крикунов говорил, что в «Динамо» собираются делать ставку на ближайший сезон, то показалось, что опытный наставник чересчур оптимистичен. Регулярка пока доказывает правильность этого ощущения, а последний матч
Если говорить в целом, то защита «Динамо» не становится
Третье — вратари. В принципе, ещё перед сезоном было ясно, что Бочаров — крайне нестабилен, а возрастной Ерёменко не сможет выигрывать для «Динамо» матчи, как раньше. Сейчас
С таким ворохом серьёзных проблем «Динамо» крайне опрометчиво считать фаворитом хотя бы Западной конференции. Причём всё это просчитывалось ещё летом, но
В этом абзаце никаких выводов и умозаключений, а лишь рассказ о моменте, который вы могли вчера упустить из виду. Андрей Разин, видимо, так хорошо настроил игроков «Северстали» на матч со СКА, что череповчане с первых смен вышли биться и показывать, кто в доме хозяин. В результате Владислав Провольнев уже на стартовой минуте встречи провёл мощнейший и красивейший силовой приём против Евгения Тимкина.
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Новичок СКА — один из самых физически крепких хоккеистов КХЛ. Тимкин и сам не прочь сыграть жёстко в корпус, да и его бойцовское омское прошлое не забыто. Но после столкновения с Провольневым Евгений слегка потерялся, а вскоре вынужден был завершить игру.
Пожелаем Тимкину здоровья, а также отметим, что хит Провольнева хоть и зарядил «Северсталь» на боевой матч, но ни выиграть, ни даже забросить череповчанам вчера не удалось.
Лев Лукин