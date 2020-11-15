«Сибирь» переиграла «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Ефим Гуркин (23-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Юусо Пуустинен (51). У гостей отличились Николай Прохоркин (41) и Сергей Мозякин (45).