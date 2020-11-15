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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» переиграла «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Ефим Гуркин (23-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Юусо Пуустинен (51). У гостей отличились Николай Прохоркин (41) и Сергей Мозякин (45).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» прервала серию из двух поражений, «Магнитка» проиграла второй матч подряд.

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Сибирь
3:2
0:0, 2:0, 1:2
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