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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» второй раз в сезоне проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

На этот раз крупно.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» второй раз в сезоне проиграл минскому «Динамо» в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу у хозяев забросил Якоб Лилья (48-я). У победителей дублем отметился Брэндон Козун (11-я, 13-я), также забили Егор Шарангович (33-я) и Кирилл Воронин (58-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» с 24 очками (22 игры) остался на седьмом месте в Восточной конференции, а «Динамо» набрало 30 баллов (25 игр) и поднялось на четвертую строчку «Запада». Для минской команды это третья подряд победа. При этом «Барыс» проиграл минскому «Динамо» на своем льду впервые с января 2014 года.

Напомним, первая игра в этом сезоне между командами состоялась 5 сентября в Минске — тогда «Динамо» одержало победу в овертайме со счетом 5:4.

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Барыс
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Динамо Мн
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