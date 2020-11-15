«Барыс» второй раз в сезоне проиграл минскому «Динамо» в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу у хозяев забросил Якоб Лилья (48-я). У победителей дублем отметился Брэндон Козун (11-я, 13-я), также забили Егор Шарангович (33-я) и Кирилл Воронин (58-я).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d53fe4d1c877f507b7f448799e4dc80d_hd/2_3856159941/dcd9a3f58a4de8d5e1b380f69325a90b/4761130636?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барыс» с 24 очками (22 игры) остался на седьмом месте в Восточной конференции, а «Динамо» набрало 30 баллов (25 игр) и поднялось на четвертую строчку «Запада». Для минской команды это третья подряд победа. При этом «Барыс» проиграл минскому «Динамо» на своем льду впервые с января 2014 года.