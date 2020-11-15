«Барыс» второй раз в сезоне проиграл минскому «Динамо» в КХЛ
На этот раз крупно.
На этот раз крупно.
«Барыс» второй раз в сезоне проиграл минскому «Динамо» в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в
«Барыс» с 24 очками (22 игры) остался на седьмом месте в Восточной конференции, а «Динамо» набрало 30 баллов (25 игр) и поднялось на четвертую строчку «Запада». Для минской команды это третья подряд победа. При этом «Барыс» проиграл минскому «Динамо» на своем льду впервые с января 2014 года.
Напомним, первая игра в этом сезоне между командами состоялась 5 сентября в Минске — тогда «Динамо» одержало победу в овертайме со счетом 5:4.