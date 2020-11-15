Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче чемпионата КХЛ
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли
Отметим, что минчане не побеждали на выезде в основное время с 2011-го года. Но на сей раз печальная традиция оказалась прервана. Впрочем, несмотря на счет, победа не была слишком легкой.
Хозяева площадки с первой минуты сделали ставку на игру первым номером. Минчане в свою очередь пытались отодвинуть игру от своих ворот и отвечали контратаками. В одной из них Брэндон Козун открыл счет, завершив старания Брэннана Менелла и Алексея Протаса.
Эта шайба не остудила пыл казахстанцев, они продолжили играть в прежнем ключе и вскоре вновь поплатились за несколько небрежное отношение к своей обороне. На 13-й минуте голевой дубль оформил Брэндон Козун с подачи Кирилла Воронина.
Во втором периоде динамовцы продолжили игру от обороны, несколько раз отбиваясь от атак «Барыса» в меньшинстве. Но оборона и вратарь «Динамо» были на высоте. На 33-й минуте матча Егор Шарангович стал автором третьей шайбы «зубров» в матче.
На 48-й минуте игры Якоб Лилья сократил разницу в счете, забросив единственную шайбу «Барыса» в данном матче. Но ближе к финальному свистку Кирилл Воронин восстановил разницу в четыре шайбы в пользу минчан, завершивших выездную серию матчей эффектной победой.
Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо-Минск» проведет на домашнем льду 19 ноября. Соперником «зубров» станет ХК «Сочи».