«Паники нет, но реализация хромает». Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Динамо» в КХЛ
Минчане второй раз в сезоне обыграли казахстанцев.
Минчане второй раз в сезоне обыграли казахстанцев.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после поражения от минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об игровых проблемах, с которыми столкнулась его команда и не смогла преодолеть, передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный клуб во второй раз в сезоне проиграл соперникам из Беларуси, а автором единственной шайбы в составе «Барыса» стал Якоб Лилья.
— Мы проиграли сегодня и борьбу, и движение. Было у нас и предостаточно большинства. Здорово сыграла команда соперников. Не позволяла ничего сделать. Скажем так. Не понравился мне настрой сегодня на игру. Третий период
— После перерыва ваша команда не смогла забросить больше, чем две шайбы. Почему команда забуксовала? До перерыва команда много забрасывала.
— Не знаю. Мы создаем достаточно моментов голевых, но реализация хромает у нас. Мы над этим работаем и постоянно разговариваем с ребятами. Показываем, как лучше моменты использовать.
— Что вы записывали на листок бумаги, когда команда пропускала?
— Конечно.
— Насколько ситуация критическая? Наверное, сами видите, сколько критики от болельщиков.
— Я не считаю, что у нас
— Вы ранее говорили, что Никита Михайлис еще не восстановился. Оцените его игру.
— По движению было лучше. И моменты были. Он был в игре.
Добавим, что следующие матчи «Барыс» снова проведет дома. Сначала казахстанцы встретятся с «Металлургом» (17 ноября), а затем — с «Авангардом» (19 ноября). Подопечные Михайлиса сохранили седьмое место на «Востоке» с 24 очками.