«Паники нет, но реализация хромает». Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Динамо» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после поражения от минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал об игровых проблемах, с которыми столкнулась его команда и не смогла преодолеть, передает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб во второй раз в сезоне проиграл соперникам из Беларуси, а автором единственной шайбы в составе «Барыса» стал Якоб Лилья.

— Мы проиграли сегодня и борьбу, и движение. Было у нас и предостаточно большинства. Здорово сыграла команда соперников. Не позволяла ничего сделать. Скажем так. Не понравился мне настрой сегодня на игру. Третий период более-менее сыграли… Но так нужно играть все три периода. Сегодня не получилось, — считает Михайлис.

Команда Барыс

— После перерыва ваша команда не смогла забросить больше, чем две шайбы. Почему команда забуксовала? До перерыва команда много забрасывала.

— Не знаю. Мы создаем достаточно моментов голевых, но реализация хромает у нас. Мы над этим работаем и постоянно разговариваем с ребятами. Показываем, как лучше моменты использовать.

— Что вы записывали на листок бумаги, когда команда пропускала?

— Конечно. Где-то в позиционной атаке потеряли игрока. Чтобы потом видео посмотреть и разобрать наши ошибки. И не допускать такие ошибки.

— Насколько ситуация критическая? Наверное, сами видите, сколько критики от болельщиков.

— Я не считаю, что у нас какая-то критическая ситуация. Делаем выводы из поражений и двигаемся дальше. Может быть, мы не в лучшем состоянии физическом, но к этому нужно стремиться. Никакой паники нет.

— Вы ранее говорили, что Никита Михайлис еще не восстановился. Оцените его игру.

— По движению было лучше. И моменты были. Он был в игре.