«Играли, как дома». Тренер минского «Динамо» — об уверенной победе над «Барысом» в КХЛ
Он также выделил молодость своих подопечных.
Он также выделил молодость своих подопечных.
Временно исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский после победы над «Барысом» в КХЛ объяснил, за счет чего удалось обыграть казахстанскую команду во второй раз в сезоне, передает корреспондента Vesti.kz.
Минская команда отправила в ворота казахстанских соперников четыре шайбы и выиграла со счетом 4:1.
— Приятно завершить это турне победой. Сложный выезд, сложные игры против серьезных соперников. Играли против быстрой и габаритной команды. Получилось довольно быстро в начале переломить ход игры и взять под свою инициативу. За счет движения.
За счет желания победить. «Барысу», наверное, нелегко играть при пустых трибунах. Отличная арена, где всегда хорошая поддержка. Наверное, им это не помогло. А мы привыкли играть на выезде при пустых трибунах. Поэтому, нам сегодня игралось практически как дома, — рассказал Грабовский.
— Команда мало пропускает. Это Фурх соскучился по игре?
— Это
Ранее мнением о матче поделился наставник «Барыса» Юрий Михайлис. По его словам, в команде нет панике после неудачных результатов, но одну слабость в «Барысе» он выделил — невысокую реализацию голевых моментов.
Добавим, что следующие матчи «Барыс» снова проведет дома. Сначала казахстанцы встретятся с «Металлургом» (17 ноября), а затем — с «Авангардом» (19 ноября).