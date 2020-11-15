«Играли, как дома». Тренер минского «Динамо» — об уверенной победе над «Барысом» в КХЛ

Временно исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский после победы над «Барысом» в КХЛ объяснил, за счет чего удалось обыграть казахстанскую команду во второй раз в сезоне, передает корреспондента Vesti.kz.

Минская команда отправила в ворота казахстанских соперников четыре шайбы и выиграла со счетом 4:1.

Команда Кайрат

— Приятно завершить это турне победой. Сложный выезд, сложные игры против серьезных соперников. Играли против быстрой и габаритной команды. Получилось довольно быстро в начале переломить ход игры и взять под свою инициативу. За счет движения. Где-то, за счет молодости.

За счет желания победить. «Барысу», наверное, нелегко играть при пустых трибунах. Отличная арена, где всегда хорошая поддержка. Наверное, им это не помогло. А мы привыкли играть на выезде при пустых трибунах. Поэтому, нам сегодня игралось практически как дома, — рассказал Грабовский.

— Команда мало пропускает. Это Фурх соскучился по игре?

— Это как-то вместе все. И вратарь соскучился по игре. И вратарь соскучился по хоккею. Работа отличная. Подготовка. Площадке где-то маленькие и быстро успевали накрывать всех. Молодые игроки готовы играть и побеждать. Тренерский штаб доволен, что в обороне у нас все получилось.

Ранее мнением о матче поделился наставник «Барыса» Юрий Михайлис. По его словам, в команде нет панике после неудачных результатов, но одну слабость в «Барысе» он выделил — невысокую реализацию голевых моментов.