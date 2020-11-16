Гроза аутсайдеров КХЛ, или «Барыс» с Михайлисом все-таки способен обыграть «Авангард» с «Металлургом»
Казахстанский клуб борется за место в Кубке Гагарина.
Казахстанский клуб борется за место в Кубке Гагарина.
Казахстанский клуб «Барыс» проиграл второй матч за пять дней в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и ухудшил свои шансы в борьбе за
Столичная команда набрала 24 очка в 22 матчах турнира и на бумаге сохраняет шансы на выход во вторую стадию. «Барыс» укрепил состав и делает работу над ошибками, но проиграть может любому сопернику в КХЛ. Место в топ-8 выглядит как временное, ведь оно слабо подкреплено действиями на льду.
Столичный клуб идет на втором месте среди худших команд по результативности в КХЛ. Всего 49 шайб в 22 матчах. То есть в среднем забивают
В «Барысе» вроде бы победили проблемы с дисциплиной, но на результате это не сказывается с ожидаемым размахом. Столичный клуб остается в группе самых корректных команд турнира со средней эффективностью с меньшинстве (около 80 процентов), но это срабатывает пока только с командами из нижней части таблицы. Запала на более серьезных конкурентов пока не хватает.
Рижское «Динамо» (два раза), «Куньлунь» (два раза), «Северсталь» и «Нефтехимик» — все шесть побед «Барыса» в новом сезоне, или половина набранных очков. Три соперника находятся вне зоны
Прямо сейчас у команды нет перспектив. Есть неплохой подбор исполнителей, а цельной игры пока нет. В начале сезона или даже в его середине удавалось на эмоциях вырывать игры, а сейчас, как заметил один из игроков «Барыса», хоккеисты не проявляют характер. Не видно и того, за счет чего команда может быть успешной.
Вспоминаем матч с «Йокеритом», когда финская команда просто взяла и смела «Барыс» со льда. Никто не помог. Нет ни одного исполнителя, про которого можно было сказать, что он хорош даже на фоне поражений клуба. Даже неудержимый Даррен Диц с десятью шайбами ближе к провальному сезону как лидер слабой команды, хоть и с рекордными показателями.
Тренерский штаб Михайлиса можно понять. Они работают, но без фундамента в межсезонье весь их труд не срабатывает. «Барыс» просто не бежит. Есть несколько игр, когда команда смотрелась неплохо, но там и соперник был «не в форме». В играх с
Игры с «Металлургом» и «Авангардом» станут показательными. Соперники умеют спотыкаться, как и «Барыс», но казахстанской команде важно зацепиться за очки.
Добавим, что домашнюю серию игр «Барыс» продолжит завтра, 17 ноября, когда сыграет с «Металлургом». Еще через два дня — с «Авангардом». Оба соперника, как и «Барыс», играют в Восточной конференции. Магнитогорцы идут шестыми с 32 очками, а омичи — вторыми с 34 баллами (лидируют в дивизионе Чернышева).